銀行高薪挖角6行開支增1286億　港嚴格防疫憂成輸家

金融業請人愈益「揼本」，渣打行政總裁溫拓思直言，留住高層員工是一大挑戰。儘管近年員工大幅流失的現象已有緩和，但為挽留人才，集團正削減其他成本，以「高價」留住員工。該行去年第三季業績報告中提到，成本按年增5%，部分原因是與業績掛鈎的薪酬有所增加。

剛公布業績的美銀和大摩去年薪酬及福利成本亦分別上漲10.43%及18.07%，大摩方面其佔收入比重下降1.56個百分點至41.21%，而美銀則上升2.29個百分點至40.55%，業績公告表明激勵性薪酬開支推高了上季的非利息支出。

大摩上季按年多賺9.98%至35.92億美元，財富管理和投資管理收入按年均有增長，去年薪酬及福利開支19.32%及53.89%，至130.9億美元及23.73億美元，財富薪酬成本不涉業務併購，比較能反映相關成本上漲的趨勢，佔集團總薪酬及福利成本逾53%。至於美銀上季按年多賺30.04%至67.73億美元，淨利息收入及非利息收入按年分別增長11.28%及8.16%，去年有信貸損失回撥45.94億美元，扭轉前一年撥備113.2億美元。

高盛似乎更重手，去年薪酬及福利成本飆升33%至177.19億美元，增幅領先各行，員工增加8%至4.39萬人，人均年薪增逾兩成至40.4萬美元。

摩通更在6個月內兩度提高初級銀行家薪金，其中分析師將再加一萬美元。該行分析師首年年薪於最近已加至11萬美元，去年同期則為8.5萬美元，加幅近30%。更高一級的初級經理（Associate）薪金將在第二年加至17.5萬美元，第三年將增至22.5萬美元。該行指，由於薪酬成本較高，去年支出超過預期，又料今年成本將會更高，部分反映通脹對工資的影響。

不過，本港大型銀行員工流失的消息此起彼落。外媒指，香港外籍銀行高管流失量為正常年份的兩倍。據港府統計，外國專業人士的簽證批准數量從2019年的4萬多份，驟降至2021年首9個月的一萬多份。有銀行家解釋，嚴格的防疫措施導致更多外籍人士離開，而香港或內地的高管加速掌控所有關鍵職位。隨時間推移，相關趨勢將使香港或內地業務失去與美國或其他地方總部之間的聯繫，「香港的價值不會歸零」，但金融中心地位或遭質疑。

毅知顧問公司董事總經理周綺萍表示，去年下半年疫情及經濟回穩，本港銀行界職位空缺恢復活躍，對理財顧問及金融科技人才需求較大，預料本季持續活躍，惟聘請力度及速度仍需視乎疫情發展，並提醒銀行較偏好聘請本地及在港有一定工作經驗的內地人才。儘管今年銀行界加薪平均幅度可達2至3%，以往一般則有3至4%，經濟好年份甚至達更高，但銀行業「跳槽」薪金加幅普遍高於其他行業，可達一至一成半。

要留意的是，高盛財務總監科爾曼指，該行冀在控制成本的同時支付高薪，因此去年第四季新聘任的900名員工中，有達90%不在倫敦、紐約或香港等主要金融中心，而是位於僱用成本較低的地方。

●放疫限制成最大挑戰 美商會憂港吸引力大減

儘管美國商界對香港商機虎視眈眈，但香港美國商會最新調查顯示，嚴格的旅行限制已成為在港美國企業面臨的最大挑戰，甚至超越中美關係及政治不確定性等其他焦點問題。反觀，台灣的美國商會調查中，高達87%受訪者對台灣未來12個月的經濟具信心，此消彼長下，在美企眼中，香港作為全球金融中心的吸引力恐逐步下降。

周三外媒引述香港美國商會的2022年企業信心調查，發現60%受訪者將旅行限制視為首要關切問題。而去年調查中，65.4%受訪者認為中美關係為最大擔憂，今年已降至44%。

該商會在今次報告指出，雖然香港仍有很多商機，但旅行限制與國際規定愈趨不相符，令在港美企情緒不斷承壓。鑑於本港嚴格的檢疫及入境隔離規定，在接受調查的262位美企代表及會員中，共約44%受訪者直指業務受到嚴重中斷的影響。當中逾三成美企就稱，不得不推遲新的投資；同時約三成受訪者面對難以填補高管職位的問題。

在本港的旅行和社交限制措施下，44%受訪企業代表透露有可能離開香港。香港一旦人才流失，預計新加坡將成為主要受益者之一，因高達八成受訪企業代表也認為新加坡是香港最大競爭對手。香港美國商會會長早泰娜（Tara Joseph）指，大多受訪者認為港府對香港作為全球金融中心的地位不再關心，冀是次調查能成為討論和合作的起點，世界各地企業以香港為首選目的地。

不過，據台灣美國商會針對今年商業景氣調查的結果，發現受訪會員不但對台灣未來一年的經濟較有信心，也有83%受訪會員對未來3年前景都抱樂觀態度。另外，九成受訪者指，對所屬在台的美企機構未來12個月營收增長有信心，創紀錄新高；對未來3年營收前景有信心的，更有91%。惟值得留意是，對於中美競爭情勢，今年認為對台經濟有利的比重，已由去年的50%降到43%，不利的則增至22.62%。