道指早市轉跌　港股夜期高水180點

美股高開後升幅收窄，道指目前僅升35,342點，跌25點或0.07%；標指報4,588點，升11點或0.25%；納指報14,600點，升93點或0.65%。港股期指夜市報24,314點，升239點，高水186點。

【22:30】10年期美國國債孳息率周三亞洲時段觸及1.9厘的2020年1月2日以來最高，惟美股開市前回落至1.86厘水平。美國周三(19日)開市全線反彈，道指早段曾升156點，至35,518點；標指亦升28點，4,605點；以科技股為主的納指升103點，至14,617點。

就10年期債息率再衝高，嘉信理財香港理財顧問林長傑認為，歷史數據顯示，每當其維持在5厘以下，股市很大機會跟隨債息走勢。

該行私人客戶顧問游國義則表示，加息預期令市場波動較以往高，但聯儲局已多次向市場釋放加息信號，因此反應將不會如以往大。總體而言，今年市場氛良好，投機性交易將較去年少，5年期美元通脹掉期利率等指標均反映惡性通脹重臨的機會不大，同時各種供應相關因素亦見逐漸回穩。

不過，著名基金經理、橡樹資本董事長馬克斯表示，美國通脹過高令人憂慮，其將推高息率，繼而降低資產價格，並拖慢經濟復甦。凱雷集團創始人之一魯本斯坦認為，即使美國通脹今年將回落至3至4%，但市場去年過分熾熱，湧現的游資基本上無成本，市場將隨着聯儲局加息從高位回調10至20%。

藍籌日用品巨頭寶潔(P&G)截至去年12月底止財季純利按年增長6.11%至209.53億美元，期內純利升9.57%至42.23億美元；每股純利1.66美元，均勝預期，整體毛利率按年下跌4.03個百分點至49.1%，惟產品加價已局部抵銷原材料及物流成本上漲。P&G開市升近3.67%。

寶潔指，上季不計併購的出貨量和整體產品售價均按年升3%。儘管該企同時將截至6月底止本財年的銷售額增長指引提高至介乎3至4%，不計併購則增4至5%，惟每股盈利增長指引只維持於6至9%，全年原材料和運費上漲的稅後不利財務影響預測分別提高至23億美元和3億美元。不過，行政總裁莫勒評論，旗下產品的價格敏感度顯著低於公司預期。

蘋果公司(Apple Inc.)警告，參議院將討論的反壟斷法案《美國創新與選擇在線法》及《開放應用程式市場法》將為iPhone手機用戶增加私隱及安全風險，因法案將容許手機用家在Apple官方應用程式（App）商店App Store以外的渠道安裝手機App等。

數據方面，去年12月美國新屋動工按月升1.43%至以年率計170.2萬間，建築批核按月9.08%至以年率計187.3萬間，均超市場預期。