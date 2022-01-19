中國奧園擬資本重組　停付票據本金及利息

不過，目前該集團旗下票據的未償還本金總額，約為10.86億美元。經審慎考慮流動性狀況，並為求保留其有限現金資源及對所有債權人保持公平以待整體債務重組，中國奧園將不會於相關到期日及付息日支付2022年1月票據的餘下本金及最後一期利息；及於適用的30天寬限期屆滿後支付2023年票據及2024年票據項下最新一期利息。中國奧園更擬就旗下其他境外金融負債採取相同原則。

該集團正與其顧問合作，評估資本架構、流動性，及進行盡職調查；並已特別委聘獨立財務顧問專家對集團營運情況進行深入的盡職調查，以評估目前流動性及現金流情況，主要目的是為制定最佳重組方案提供基礎，務求根據債權人及其他持份者於集團資本架構內的位置進行公平對待。現時該等外部專業顧問已於評估及盡職調查方面有重大進展，中國奧園正與該等外部專業顧問緊密合作，務求完成必要的評估及盡職調查之後，在實際可行情況下適時盡快地向債權人及其他持份者提出重組建議以供考慮。