東方日報B1：財圈人才搶奪戰　港恐輸蝕

金融業請人愈益「揼本」，渣打行政總裁溫拓思直言，留住高層員工是一大挑戰。儘管近年員工大幅流失的現象已有緩和，但為挽留人才，集團正削減其他成本，以「高價」留住員工。該行去年第三季業績報告中提到，成本按年增5%，部分原因是與業績掛鈎的薪酬有所增加。

剛公布業績的美銀和大摩去年薪酬及福利成本亦分別上漲10.43%及18.09%，大摩方面其佔收入比重下降1.56個百分點至41.21%，而美銀則上升2.29個百分點至40.55%，業績公告表明激勵性薪酬開支推高了上季的非利息支出。

大摩上季按年多賺9.98%至35.92億美元，財富管理和投資管理收入按年均有所增長，去年薪酬及福利開支上漲19.32%及53.89%，至130.9億美元及23.73億美元，財管薪酬成本佔集團總薪酬及福利成本逾53%，既有併購因素，亦與薪酬上漲有關。至於美銀上季按年多賺30.04%至67.73億美元，淨利息收入及非利息收入按年分別增長11.28%及8.16%，去年有信貸損失回撥45.94億美元，扭轉前一年撥備113.2億美元。

高盛似乎更重手，去年薪酬及福利成本飆升約33%至177.19億美元，增幅領先各行，員工增加8%至4.39萬人，人均年薪增逾兩成至40.4萬美元。

摩通更在6個月內兩度提高初級銀行家薪金，其中分析師再加一萬美元。該行分析師首年年薪於最近已加至11萬美元，去年同期為8.5萬美元，加幅近30%。更高一級的初級經理(Associate)薪金將在第二年加至17.5萬美元，第三年將增至22.5萬美元。該行指，由於薪酬成本較高，去年支出超過預期，又料今年成本將會更高，部分反映通脹對工資的影響。

不過，本港大型銀行員工流失的消息此起彼落。外媒指，香港外籍銀行高管流失量為正常年份的兩倍。據港府統計，外國專業人士的簽證批准數量從2019年的4萬多份，驟降至2021年首9個月的一萬多份。有銀行家解釋，嚴格的防疫措施導致更多外籍人士離開，而香港或內地的高管加速掌控所有關鍵職位。隨着時間推移，相關趨勢將使香港或內地業務失去與美國或其他地方總部之間的聯繫，「香港的價值不會歸零」，但金融中心地位或遭質疑。

毅知顧問公司董事總經理周綺萍表示，去年下半年疫情及經濟回穩，本港銀行界職位空缺恢復活躍，對理財顧問及金融科技人才需求較大，預料本季持續活躍，惟聘請力度及速度仍需視乎疫情發展，並提醒銀行較偏好聘請本地及在港有一定工作經驗的內地人才。儘管今年銀行界加薪平均幅度可達2至3%，以往一般則有3至4%，經濟好的年份甚至更高，但銀行業「跳槽」薪金加幅普遍高於其他行業，可達一成至一成半。

要留意的是，高盛財務總監科爾曼指，該行冀在控制成本的同時支付高薪，因此去年第四季新聘任的900名員工中，有達90%不在倫敦、紐約或香港等主要金融中心，而是在成本較低的地方請人。