美股道指收挫339點　納指陷入技術性調整

美國股市周三(19日)未能保持早段升勢，至中後段反覆轉跌，3大指數均以近全日最低位收市。道指收報35,028點，跌339點或0.96%；標指收報4,532點，跌44點或0.97%；以科技股為主的納指收報14,340點，跌166點或1.15%，自去年11月紀錄高位回落逾一成，陷入技術性調整。

以小型股為主的羅素2000指數收報2,062點，跌33點或1.6%，創52周收市新低。

投資者關注聯儲局下周(1月25至26日)議息，隨着該局官員強調以鷹派立場應對通脹升溫，加息的預期甚囂塵上，刺激美國債息上揚。10年期美國國債孳息率周三升至1.9厘水平，為2019年12月以來最高。

由於美債收益率飆漲，吸引更多資金流入債市，增長股近期顯著受壓。當中，疫情概念股更見愁雲慘霧。家用健身儀器公司Peloton自紀錄高位回落超過80%；視像會議平台Zoom亦自高位回落逾70%；疫苗股Moderna、電子簽名公司DocuSign、支付平台Paypal均自高位回落超過40%。

對於後市，Cresset Capital創始合夥人兼投資總監Jack Ablin表示，加息預期以及金融條件收緊，損破壞投資者對聯儲局長達10年寬鬆貨幣政策的信心，市場估值料將持續受到壓縮。

就10年期債息率再衝高，嘉信理財香港理財顧問林長傑認為，歷史數據顯示，每當其維持在5厘以下，股市很大機會跟隨債息走勢。

該行私人客戶顧問游國義則表示，加息預期令市場波動較以往高，但聯儲局已多次向市場釋放加息信號，因此反應將不會如以往大。總體而言，今年市場氛良好，投機性交易將較去年少，5年期美元通脹掉期利率等指標均反映惡性通脹重臨的機會不大，同時各種供應相關因素亦見逐漸回穩。

不過，著名基金經理、橡樹資本董事長馬克斯表示，美國通脹過高令人憂慮，其將推高息率，繼而降低資產價格，並拖慢經濟復甦。凱雷集團創始人之一魯本斯坦認為，即使美國通脹今年將回落至3至4%，但市場去年過分熾熱，湧現的游資基本上無成本，市場將隨着聯儲局加息從高位回調10至20%。

個股方面，藍籌日用品巨頭寶潔(P&G)截至去年12月底止財季純利按年增長6.11%至209.53億美元，期內純利升9.57%至42.23億美元；每股純利1.66美元，均勝預期，整體毛利率按年下跌4.03個百分點至49.1%，惟產品加價已局部抵銷原材料及物流成本上漲。P&G股價周三收報162美元，升3.3%。

蘋果公司(Apple Inc.)警告，參議院將討論的反壟斷法案《美國創新與選擇在線法》及《開放應用程式市場法》將為iPhone手機用戶增加私隱及安全風險，因法案將容許手機用家在Apple官方應用程式（App）商店App Store以外的渠道安裝手機App等。Apple股價收報166.23美元，跌2.1%。