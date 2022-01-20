道指跌339點　金價升1.7%

●踏入亞洲時段，美匯指數報95.62；港匯見7.791；離岸人民幣(CNH)報6.3507；美元兌日圓處114.38；歐元報1.1341，英鎊報1.3607。金價處1,839.52美元。布油報87.71美元，紐油處85.11美元。比特幣報4.18萬美元。道指期貨升30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水130點。

●道指收報35,028點，跌339點或0.96%；標指收報4,532點，跌44點或0.97%；以科技股為主的納指收報14,340點，跌166點或1.15%，自去年11月紀錄高位回落逾一成，陷入技術性調整。

●港股ADR指數全日幾乎無升跌，按比例計算，收報24,128點，微升少於1點。

●即月恒生指數夜期收報24,319點，升244點，高水191點，成交27,569張。

●被指倒賣進口原油，中石油表示，積極配合審計署調查。

●紐約2月期油收報每桶86.96美元，升1.53美元或1.79%；布蘭特3月期油收報每桶88.44美元，升93美仙或1.06%，續創自2014年10月以來收市新高。

●美國總統拜登周三(19日)召開記者會時，認為讓美國經濟「更具生產力」，是應對通脹高企的最佳方式。

●美國聯邦貿易委員會(FTC)主席Lina Khan周三(19日)表示，不會向科技巨頭退讓。

●迪士尼宣布，已經成立了全球內容團隊，為旗下的串流影視平台開拓更多本地和區域原創內容。

●紐約2月期金收報每安士1,843.2美元，升30.8美元或1.7%，創兩個月來收市新高。

●英倫銀行行長貝利預計，天然氣價格將在整個2022年進一步上漲，並且要到明年年中才會「回落」，這比最初預期的要「長得多」。

●歐洲股市周三(19日)靠穩。英國富時100指數收報7,589點，升26點或0.35%；法國CAC指數收報7,172點，升39點或0.55%；德國DAX指數收報15,809點，升37點或0.24%。