調查：金融服務公司以更快的速度推動數碼化轉型

由全球金融科技領導者Broadridge Financial Solutions發布，對750家金融機構的調查顯示，在數碼化投資中走得更遠的金融服務公司錄得較高收入增長的機會，較只在進行早期階段數碼化的公司高出1.5倍。

Broadridge行政總裁Tim Gokey表示，執行數碼轉型的領導者正在通過清晰的願景及路線圖而取得成功，該路線圖優先考慮利用強大數據及分析的數碼化通信、體驗及工作流程。

調查顯示，去年金融服務機構繼續投資於數碼渠道與客戶保持聯繫，大多數受訪者表示需要提升客戶體驗是其數碼化轉型的關鍵驅動力。而在疫情大流行期間，數碼通信變得更加重要，公司希望跨渠道提供更加無縫、個性化及互動的體驗，以跟上不斷變化的客戶期望。

因此，有3/4的公司正在優先考慮數碼化客戶體驗。在未來兩年數碼化轉型的前三大優先事項中，客戶互動是最高優先事項(77%)；運營(69%)及營銷(68%)緊隨其後。儘管在接受調查的所有公司中，約有 75%處於數碼化和轉變客戶體驗的中高級階段，但仍有約25%的公司需要努力跟上行業領導者的步伐。

而在支援數碼化轉型的下一代技術方面，人工智能(AI)在金融服務公司的實施水平上經歷了最大的飛躍。從 Broadridge於2020年進行的調查中，只有25%處於中高級實施水平的公司使用AI，在2021年的調查中已急增至61%。該研究還發現，公司計劃繼續加快他們的AI之旅，超過3/4的公司預計在未來兩年將處於實施的中高級階段。

此外，研究發現金融服務公司對雲計算及區塊鏈的興趣穩步上升。調查顯示，達到中高級實施水平的公司數量在2021年已增至80%，在未來兩年預計將躍升至91%。

平均而言，亞洲公司將其年度資訊科技開支總預算的11%左右，專門用於數碼化轉型和下一代技術，並預期在兩年內將相關支出佔比增至14%。在所有接受調查的亞太地區受訪者中，76%表示疫情大流行對公司的運營模式和下一代技術戰略產生了中度到高度的影響。