鄧聲興：內地風電產業前景看俏

國家統計局日前發布，能源生產情況和規模以上工業增加值數據，上月整體發電7,234億千瓦時，按年減2.1%；去年全年整體發電量81,122億千瓦時，按年增長8.1%。當中，上月風力發電量571億千瓦時，增長30.1%；全年計按年增長30.1%；全年風力發電量5,667億千瓦時，按年增29.8%。相比火電、水電、核電和太陽能，風電無論在上月和去年全年的增速都是最快。

發改委預計，今年全社會用電量、最高用電負荷仍將較快增長；加上推進能源轉型、「碳達峰」、「碳中和」等多個目標，這對電力供應提出更高要求，會全力做好今年電力保供工作，又表示要把「碳達峰」、「碳中和」擺在環資工作的突出位置。

由此可見，在用電量增加、「碳達峰」、「碳中和」等前提下，顯然國策將會更着力推動新能源發展。早前亦有消息指，冬奧奧運村內房間採暖用電全部來自風力發電，此種宣傳風向，顯然風電是新能源發展的重中之重。

內地具備發展風電的優勢，內地海岸線總長度3.2萬公里，其中大陸岸線1.8萬公里，有足夠空間發展海上風電。內地5至50米水深、70米高度的海上風電，預計可開發資源達到5億千瓦。據外媒最新發布的去年全球海上風電報告顯示，去年全球新增海上風電裝機容量約13.4吉瓦，最大的貢獻來自內地，約10.8吉瓦。

除了海上風電外，陸上風電亦是不容忽視的傳統風力發電方法。從各省市併網裝機容量來看，截至2020年底，內蒙古風電併網累計裝機容量達3,786萬千瓦，佔全球風電併網累計裝機容量13.4%；新疆風電累計併網裝機容量亦達到2,361萬千瓦，佔比達8.4%。內地風電發展之快，可見一斑。在此大環境下，除了銷售風電的企業，從事製造風力發電機組及風電零部件企業亦值得留意。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，未持有上述股份)