瞄準高息藍籌股　穩袋6厘博賺價

美國通脹創近40年新高，加大今年聯儲局收水加息的可能性，惟眼前Omicron變種病毒肆虐，對經濟復甦構成風險，到底美國是否有能力加息仍存未知數。更何況，即使年內美國加息一至兩次，香港大型銀行未必會即時跟隨。展望今年，香港銀行活期存款仍維持接近零息下，如何利用高息股製造被動收入，自是投資者在股海創富的途徑之一。若然疫情退卻，全球經濟復甦，傳統經濟股更有望迎來估值重估潮，為股民創造財息兼收機會。現在就與大家看看藍籌股中10隻高息股，分析一下值博率。

這幾年內銀股的一大特色，乃收入及盈利增長表現平平，惟派息政策穩定，對於收息族而言，誠然是不俗的投資，加上內銀收入主要是人民幣，亦可視為人民幣資產，故確有不少食息一族鍾情龍頭內銀股，並長線持有。

理論上，房企是內銀的主要貸款行業，內房出事，內銀都頭痛。之不過，如今內地政策雖然強調以法治化和市場化來應對內房債務危機，但其底線是守住不發生系統性金融風險，變相為內銀形成一道防火牆。當然，房企壞帳增加，且企業貸款需求隨着房地產市場大吹淡風而下降，經濟增長放緩亦令消費貸款增長無以為繼，是內銀股今年的一大挑戰。

不過，從去年底中國人民銀行實施降準來看，貨幣政策似乎正因應經濟情況而有所放鬆，加上內地將加大財政政策刺激力度，推動創新科技與新能源等相關的新基建產業發展，有望帶動新的貸款需求，故整體而言，內銀行業今年的前景展望仍然相對平穩，惟須注意資產質素風險及淨息差變化。

投資者宜留意近一個月幾大內銀股價由低位反彈，似有長線資金趁低收集，不妨留意長線收集機會，現價在中長線來看不失為值博之選。

內房股方面，碧桂園及中國海外，一家是民營，一家具有國家資本背景，在行業風雨飄搖之下，若要二選其一，誠然有國資背景支持的中國海外較有條件跑出。

至於碧桂園，基本上是今次內房債災下，算是相對其他民企內房較穩定的一員。當然，如今內地樓市大為降溫，碧桂園亦要面對銷售放緩、收入下降的問題。

中移雖然被迫在美國退市，但其實公司主營內地市場，而且在香港掛牌，流動性強，有大批長線國際資金捧場，不在美國上市是當地投資者的損失。

反觀中移藉此機會，落實了回歸A股的計劃，卻令人驚喜。事實上，中移是內地移動通訊業的一哥，在內地無人不曉，且滲透率高，公司於1月5日在上海上市，開市曾漲10%。

另一個值得留意的地方是，乃過去一年互聯網平台股遭政策打壓，監管大為收緊，理論上中移所面對的競爭大減。目前，中移正謀求消費金融牌照，一旦成功申請，將成為繼第3方支付牌照及保險經紀牌照後，獲得的第3張金融業務牌照，涉足消費金融業務，未來發展有望加強，刺激業務增長之餘，亦有望為估值增添溢價。現價往績市盈率7.5倍，股息率接近7厘，誠然是進可攻退可守之選。

通脹升溫是今年一個重要主題，一方面，新冠肺炎疫情未退卻，影響國際供應鏈及運輸；另一方面，即使疫情有望在新一年減退，經濟復甦帶動需求上升，但供應難以短時間內趕上，物價上升自是必然的結果。

本來，對於恒安這類生活必需品供應商而言，有望受惠經濟復甦之餘，產品價格亦有望上升。之不過，利潤是否同步上升，要取決於其轉嫁成本升幅予客戶的能力。以該股目前往績市盈率8倍，息率7厘，對一家內地知名的消費品牌巨企而言，估值屬偏低。惟估值低迷必有其原因，公司去年中期業績少賺17%，中期息按年下降16%至每股一元人民幣，故以往績息率來衡量估值要打折扣，建議暫宜忍手，待全年業績公布，評估最新的營運狀況再下判語。

再看其餘幾隻高息藍籌股，本地地產股新世界發展受累去年的柏傲莊建築質量事件，加上如今香港樓市都要提「房住不炒」，形同政策緊箍咒，若事情沒有轉彎餘地，意味香港樓市將迎來調整，發展商未來要讓利，擁有大量土地儲備未必是好事，還是冷眼旁觀為妙。

中信股份屬綜合企業股，基本上其主要功能是執行內地政策，角色屬政策性企業多於牟利為先，盈利及派息相信可維持穩定，若論估值與增長潛力，則不在首選之列。至於中石化，今年國際油價走勢較難捉摸，或現較大波動，故投資者不宜着眼於股息，只宜睇波幅炒上落，暫看3.9至4元乃初步支持位，阻力位在4.5元。