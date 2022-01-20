內地降一年期及五年期市場報價利率　分析：非貨幣寬鬆周期終點

中國人民銀行公布，將一年期貸款市場報價利率(LPR)，由3.8厘下調至3.7厘，符合預期，為連續第2個月下調；五年期貸款市場報價利率(LPR)亦由4.65厘下調至4.6厘，此前連續20個月維持不變。

中信建投期貨認為，12月全面降準及1月下調MLF利率，可進一步降低各報價行的資金成本，在「房住不炒」基調不變下，5年期LPR下調0.05厘符合市場預期，貨幣政策工具下一步的操作情況仍需重點關注信貸及經濟基本面相關數據。

國金證券首席經濟學家趙偉表示，MLF及LPR下調，或並非新一輪貨幣寬鬆周期的終點。據過往經驗，貨幣寬鬆周期多出現經濟受壓階段，一般會多次降準降息。回顧2021年下半年開始的新一輪寬鬆周期，降準降息均已落地，但在需求收縮下，貨幣或仍有進一步寬鬆的可能，後續寬鬆節奏及力度或取決於穩增長效果落地。流動性寬鬆的同時，人行或繼續運用再貸款、直達工具等，引導金融機構加大對小微企業、科技創新及綠色發展等領域的重點支持。

另外，人行今(21日)進行1,000億元人民幣7天期逆回購操作，中標利率2.1厘，與此前持平。