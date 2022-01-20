鄧建初：提防美國加息幅度過大影響市場信心

變幻原是永恒，股票市場更為明顯。板塊輪動、此起彼落，是現今投資市場特色。

N年前初哥剛踏足股壇時，恒生指數上升，大部份股票均同步而上，炒股容易搵食得多。那時候買賣盤掛牌密集，每格價位較闊。如果是成份股，股價上落幅度不大。因佣金標準最低是0.25%，出入貨成本起碼0.8%，所以多會持有一段時間才沽出。很多證券公司為求增加收入，亦參與炒賣幫補生意。

時移世易、物換星移，隨着上市股票數目大幅增加，港股總市值膨脹至超過40萬億港元，惟參與炒作資金並未同步增長。基於交易佣金大減(個別券商更低至零佣金)，買賣價位大幅拆細，掛盤較前疏落，連掃或插低數格已令股民產生貪婪或恐懼感，事實上相對於從前，只等如一格而已。如此這般，造成股價大上大落格局，短炒能獲利的誘因提高不少。

手機盛行，資訊唾手可得，與以往只靠前線經紀來獲取第一手消息有天淵之別。股民可以經手機落盤，不少應用程式更提供免費股票分析資金流向等等功能，股票經紀角色變得模糊，生意漸趨萎縮。技術高超的還可一息尚存，不學無術或找不到大客的處於淘汰邊緣，肯入行之新人已是鳳毛麟角。

股民受惠，其實是表面風光。互聯網盛行，同一時間大量股民接收相同信息，弄致現時市場上沖下洗誇張局面的原因。仍一如既往，依樣葫蘆般沿用舊方式炒法，恐怕會輸得淒慘。

一般股民以為高位買入的蟹貨，繼續坐一段時間，終須有日龍穿鳳，重返家鄉。現實是市場充斥並無盈利的公司，只求燒銀紙擴大市場份額，或是前期研發階段的B仔類生物科技或視頻類股票等。汰弱留強之後，有個別公司突圍而出，一躍而成為該行業的龍頭大哥。一將功成萬骨枯，往後亦有很多公司逃不過被歷史淹沒的厄運。

近年被股民棄之如敝屣的傳統舊經濟股，靜靜地起革命，尤其「百業之母」的銀行類表現標青。美國為求壓制已降臨之通脹，今年預期加息3次或以上，利息差擴闊有利銀行邊際利潤大幅增加。量化寬鬆印鈔行動經已告一段落，縮表只是時間問題。

根據過往歷史數據，市場已預期加息，初期股市表現不會有太大影響。不過加息幅度如果超出市場預料之外，股市大瀉或會發生。所以仍宜摸着石頭過河，長揸股票不適合現時境況。基於陰陽格局，初哥忽有一奇想，或會出現美股跌港股升的場面，是否如此，拭目以待！

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)