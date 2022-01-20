港股漲逾400點　科網股發力　滙豐回吐2%

港股升幅擴至超過400點，恒生指數重上24,500點水平。國企指數漲200點；科技指數升180點，主板成交550億港元。

大型科網股發力，騰訊升4%；美團升7%；阿里巴巴升3.8%；京東集團升3.7%；小米集團升近2%。快手及嗶哩嗶哩飆6.3%及3.9%。

內地下調市場報價利率，放鬆銀根，利好內房股。碧桂園及碧桂園服務再飆7.3%及11.5%；融創中國升1成；世茂集團升9%；富力地產升4.6%；龍湖集團及中國恒大升4%。

金融股個別發展，友邦保險漲4%合力撐市；中國平安升3.2%；招商銀行升3%；工、中、建三大內銀股跌0.5%至1%；滙豐控股回吐2%，至53.6元。

瑞聲科技發盈警，股價急挫10.3%，至28.7元的逾8年新低。

【09:20】港股向好 友邦及美團領漲 瑞聲沽壓重

內地一如預期下調市場報價利率，港股開市向好。恒生指數升135點或0.56%，報24,263點；國企指數高開63點或0.75%，報8,505點；科技指數升49點或0.88%，報5,692點。

藍籌股普遍向上，碧桂園服務再飆6.9%表現最佳。內房股繼續做好，龍湖集團升2.4%；碧桂園升1.9%；中國海外升1%。瑞聲科技發盈警，股價跌5%，是表現最差藍籌。中國石油被內地審計署發現違規行為，股價跌3%。

其他重磅股方面，友邦保險升2.5%支撐大市。滙豐控股續回軟，開市跌0.7%。ATMXJ五大型科網股以美團升1.2%表現較佳；京東集團升0.9%；阿里巴巴及小米集團升0.6%；騰訊跌0.1%。