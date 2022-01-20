【高盛推介】車股連跌後反彈　資金趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份周三(19日)失守260港元水平收市，周四(20日)早段低見252.6元後跌幅收窄。現報258.6元，升約0.2%。有券商指由於電池原材料價格上漲及內地政府補貼下降令利潤率受壓，但指比亞迪管理層已有方法應對，並看好其後市表現。該行重申對比亞迪「跑贏大市」評級，目標價380元。

吉利汽車由本周一(17日)起失守20元水平並連跌3日，周四早段則低見18.6元後反彈。現報19.04元，升約0.6%。有券商料吉利可藉其「雷神」插電式混合動力車(PHEV)產品系列，及「極氪」(Zeekr)品牌的銷量提升，2021至2023年的銷量年均複合增長率可有146%。該行維持對吉利「跑贏大市」評級，目標價29.2元。

觀察個股輪證資金流向，可見比亞迪好倉於周三獲資金轉向流入，有約1,020萬元資金流入，為周三最多資金流入的相關資產，當中認購證佔約880萬元，周三流入牛證的資金有約150萬元。淡倉方面，認沽證於過去3個交易日皆錄得資金流入，有約240萬元。熊證於周三繼續獲資金流入，有約110萬元，並較集中在275元收回區域的產品。

吉利方面，可見近期資金持續部署好倉，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約990萬元。當中認購證佔約840萬元，周三流入牛證的資金較集中在17.5元收回區域的產品。淡倉方面，周三流入熊證的資金集中在22元收回區域的產品。

比迪購20742，行使價280.2元，2022年4月29日到期，實際槓桿5.9倍，貼價、低街貨。

比迪購20457，行使價300元，2022年4月26日到期，實際槓桿6.6倍，高槓桿、低街貨。

比迪購18804，行使價264.08元，2022年12月21日到期，實際槓桿3倍，長期、貼價。

比迪牛55291，收回價230元，行使價226元，換股比率500，槓桿比率7.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

比迪沽16403，行使價250元，2022年4月21日到期，實際槓桿4.4倍，高槓桿、低街貨。

比迪沽20035，行使價207.8元，2022年6月23日到期，實際槓桿4.2倍，價外、中期。

比迪熊66723，收回價280元，行使價284元，換股比率500，槓桿比率9.3倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。

吉利購21678，行使價22.05元，2022年6月24日到期，實際槓桿5.5倍，市場上最貼價條款產品中，槓桿最高。

吉利購20654，行使價24元，2022年4月14日到期，實際槓桿8.6倍，高槓桿。

吉利牛68349，收回價16元，行使價15.5元，換股比率50，槓桿比率5.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

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