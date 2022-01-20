郭家耀：港股料反覆向上　騰訊及美團升勢未完

港股高開過百點後愈升愈有，恒生指數升幅擴至超過500點。安里資產管理董事總經理郭家耀表示，市場關注美國通脹水平高企，聯儲局或會加快「收水」，美債息持續向上，拖累美國高估值股份尤其是科技股受壓。不過，港股經過去年大幅度調整後，估值已回復合理水平，近日未有跟隨美股向下，加上市場憧憬內地推出更多寬鬆政策，預期恒指反覆向上格局未改。