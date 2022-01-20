郭家耀：港股料反覆向上 騰訊及美團升勢未完
2022年01月20日 10:52
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港股高開過百點後愈升愈有，恒生指數升幅擴至超過500點。安里資產管理董事總經理郭家耀表示，市場關注美國通脹水平高企，聯儲局或會加快「收水」，美債息持續向上，拖累美國高估值股份尤其是科技股受壓。不過，港股經過去年大幅度調整後，估值已回復合理水平，近日未有跟隨美股向下，加上市場憧憬內地推出更多寬鬆政策，預期恒指反覆向上格局未改。
大型科網股近期反覆靠穩，郭認為隨着行業監管細節落實，市場對相關消息將逐步消化，反而宏觀經濟下行，對企業盈利的影響惹關注，限制股價短期反彈幅度。不過，若然內地對刺激宏觀經濟的措施進一步加快，市場對下半年盈利前景轉趨樂觀，科網股有條件進一步反彈，尤其是騰訊控股(00700)及美團(03690)，估值仍有修復空間。
安踏體育(02020)發盈喜，料去年多賺45%，他相信消息對股價刺激有限，雖然仍看好行業長遠前景，但市場環境有下行壓力，安踏估值難有提升空間，建議可留意季度品牌銷售能否保持增長，以及內地對消費環節的刺激政策能否到位，暫保持觀望政策。
瑞聲科技(02018)發盈警，預料去年盈利按年減少約12%至16%，股價今早顯著受壓。郭指出，手機產業鏈仍受晶片供應短缺影響，上半年出貨量難有改善。另外，市場偏好多元化發展的企業，如舜宇光學(02382)進軍車載鏡頭行業，股價亦跑贏同業。雖然瑞聲估值已跌至低殘，但相比之下，舜宇仍是行業首選。