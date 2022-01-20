【高盛推介】騰訊除淨派京東　股價急彈跑贏大市

高盛(亞洲)有限責任公司：周四(20日)除淨的騰訊控股，周三(19日)反彈約0.7%，周四早段繼續上升，最高見461港元。現報460.2元，升約4%。騰訊以實物派發京東集團股份作中期息，將於周四除淨。有報道引述消息，指騰訊就收購小米集團旗下黑鯊科技目前尚處於洽談當中。

觀察個股輪證資金流向，可見周三資金轉向部署淡倉，錄得約990萬元資金流入。當中認沽證佔約500萬元，周三流入熊證的資金亦有約500萬元，並較集中在465元以下收回價的近熊。

好倉方面，可見周三部署牛證的資金主要沽出。

觀察港股通資金流向，周三北水繼續沽出騰訊，錄得約5.3億元資金淨賣出

在騰訊派發京東股份後，所有相關產品的行使價及收回價均有所調整，詳情可留意認股證公告及牛熊證公告。在調整後，投資者部署時應重新採用3部曲選擇合適產品。

騰訊購16441，行使價504.85元，2022年3月28日到期，實際槓桿11.6倍，高槓桿。

騰訊購15640，行使價485.44元，2022年3月28日到期，實際槓10.9倍，貼價。

騰訊牛53403，收回價434.95元，行使價432.23元，換股比率485.437，槓桿比率16.2倍，市場上最貼價牛證之一。

騰訊牛69884，收回價427.18元，行使價424.47元，換股比率485.437，槓桿比率13.1倍，高槓桿近牛。

騰訊沽13630，行使價413.65元，2022年4月11日到期，實際槓桿8.9倍，貼價。

騰訊沽20217，行使價422.136元，2022年5月12日到期，實際槓桿7.3倍，中期。

騰訊熊54051，收回價485.44元，行使價488.35元，換股比率485.437，槓桿比率14.9倍，高槓桿近熊。

騰訊熊66121，收回價495.15元，行使價498.06元，換股比率485.437，槓桿比率11.2倍，近35元收回距離遠熊。

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