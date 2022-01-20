【高盛推介】騰訊除淨派京東 股價急彈跑贏大市
2022年01月20日 11:23
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高盛(亞洲)有限責任公司：周四(20日)除淨的騰訊控股，周三(19日)反彈約0.7%，周四早段繼續上升，最高見461港元。現報460.2元，升約4%。騰訊以實物派發京東集團股份作中期息，將於周四除淨。有報道引述消息，指騰訊就收購小米集團旗下黑鯊科技目前尚處於洽談當中。
觀察個股輪證資金流向，可見周三資金轉向部署淡倉，錄得約990萬元資金流入。當中認沽證佔約500萬元，周三流入熊證的資金亦有約500萬元，並較集中在465元以下收回價的近熊。
好倉方面，可見周三部署牛證的資金主要沽出。
觀察港股通資金流向，周三北水繼續沽出騰訊，錄得約5.3億元資金淨賣出
在騰訊派發京東股份後，所有相關產品的行使價及收回價均有所調整，詳情可留意認股證公告及牛熊證公告。在調整後，投資者部署時應重新採用3部曲選擇合適產品。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約2個月的騰訊購(16441)。貼價選擇可留意年期約2個月的騰訊購(15640)。牛證方面可留意屬市場上最貼價之一的騰訊牛(53403)，近牛選擇可留意騰訊牛(69884)，與現價有約25及35元收回距離。
騰訊購16441，行使價504.85元，2022年3月28日到期，實際槓桿11.6倍，高槓桿。
騰訊購15640，行使價485.44元，2022年3月28日到期，實際槓10.9倍，貼價。
騰訊牛53403，收回價434.95元，行使價432.23元，換股比率485.437，槓桿比率16.2倍，市場上最貼價牛證之一。
騰訊牛69884，收回價427.18元，行使價424.47元，換股比率485.437，槓桿比率13.1倍，高槓桿近牛。
投資者如看淡，認沽證方面的貼價選擇可留意年期約3個月的騰訊沽(13630)。中期選擇可留意騰訊沽(20217)。熊證方面的近熊選擇可留意騰訊熊(54051)，遠熊選擇可留意騰訊熊(66121)，與現價有約25及35元收回距離。
騰訊沽13630，行使價413.65元，2022年4月11日到期，實際槓桿8.9倍，貼價。
騰訊沽20217，行使價422.136元，2022年5月12日到期，實際槓桿7.3倍，中期。
騰訊熊54051，收回價485.44元，行使價488.35元，換股比率485.437，槓桿比率14.9倍，高槓桿近熊。
騰訊熊66121，收回價495.15元，行使價498.06元，換股比率485.437，槓桿比率11.2倍，近35元收回距離遠熊。
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