瑞信對瑞聲今年前景趨保守　美銀證券降目標價至28元

●瑞信：對瑞聲今年前景趨保守

瑞信表示，瑞聲科技發盈警，料去年第4季純利按年跌71%至79%，至1.59億到2.19億元人民幣，低於該行原先預期，此舉令人意外又失望，並指其上季業績遜預期是受到毛利率低所拖累。

瑞信指，該公司並預料今年上半年營運挑戰持續，管理層對前景審慎樂觀，該行亦對其2022年前景看法持保守態度，尤其考慮到手機鏡頭競爭持續，其中Android手機的光學領域疲弱走勢或延續到今年3至4月，維持瑞聲「中性」評級，目標價32.1元。

●美銀證券：降瑞聲目標價至28元

美銀證券稱，瑞聲料去年收入僅輕微增長，相信受市場疲弱、營運成本上升及毛利率低拖累，不排除上述外部因素或在2022年上半年持續影響公司表現。雖然瑞聲指正積極擴大在中國品牌和三星的手機鏡頭市場份額，但該行擔心公司或需進一步降低相關產品的平均售價，將損害利潤率，故下調其2022年及2023年盈利預測16%至24%，以反映毛利率及智能手機趨勢疲弱。

美銀證券重申對瑞聲「跑輸大市」評級，目標價由31.5元下調至28元。