【產經直播】港股後市值得憧憬？
2022年01月20日 12:02
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隔晚美股繼續回吐，不過港股周四(20日)表現醒神，高開135點之後愈升愈有，科技股更帶頭向上，加上人民銀行下調1年期及5年期貸款市場報價利率(LPR)，有望降低企業綜合融資成本，港股走勢值得憧憬？
隨着中東再陷地緣政治動盪、土耳其輸油管爆炸以及石油供應短缺等因素，油價一舉刷新7年高位，供不應求情況持續之下，油股繼續睇高一線？三星標普高盛原油ER期貨ETF(03175)又有咩優勢？
全球疫情持續肆虐，以及高通脹令近期股市走勢反覆，加上有傳美國聯儲局3月有機會進取加息半厘，高通脹之下，想揀優質而又穩陣嘅收息組合，三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF(03187)又係咪好選擇？
今集《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》找來三星資產運用ETF投資策略副總裁凌子敬及新城晉峰資產管理董事林嘉麒，為你拆解市況。
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