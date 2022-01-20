調查：六成年輕人想創業或做斜槓族　惟乏退休規劃認識

常言話在當下。友邦香港公布調查發現，75%的年輕新世代(18至29歲)受訪者認為實現眼前短期目標或願望，較為未來退休作準備重要；而整體水平為63%。同時，65%新世代對創業感興趣；62%有興趣投身斜槓族(一個人同時有多個職業)。

有興趣創業或投身斜槓族的新世代當中，有90%雖同意為未來退休生活及醫療做好規劃，能夠減輕追夢的壓力，卻有高達60%人無清晰退休儲蓄或投資計劃。此外，近半數人(45%)不知道創業或投身斜槓族，亦須作強積金供款。

友邦香港及澳門首席企業業務總監劉家怡表示，新世代在追夢的同時，亦不要忘記為退休和醫療保障作好全盤規劃，讓追夢的過程無後顧之憂。她建議新世代先從小處入手，例如管理好強積金帳戶、做好醫療保障規劃，行有餘力再進一步考慮增加強積金自願性供款，及考慮提升醫療保障等，為自己建立更充裕的保障網。

調查亦有問及受訪者對生育的意願，發現76%新世代認為養兒防老觀念過時；54%同意寧養寵物不生育，遠較整體水平的40%為高。

投資態度方面，發現新世代愛採取進取「速食」的投資策略。70%新世代受訪者認為短炒回報比長線投資吸引，比率較年長受訪者(57%)為高。另外有79%年長受訪者認同，定期定額投資是理想的儲蓄方式，相反，超過三分一(38%)新世代不認同這個觀念。

近年虛擬貨幣興起，亦成為新世代的追捧對象；調查發現有1/4的新世代現有或曾投資於新興資產，包括虛擬貨幣；近半表示有打算將來投資於新興資產。