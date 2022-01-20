去年全港私宅轉手獲利比率創11年新低

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，2021年新冠疫情仍未退卻，加上多了業主沽樓移民，導致私宅轉手獲利比率及平均每宗賺幅減少。

綜合土地註冊處資料，去年全港41,254宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共40,060宗，佔比達97.1%，較2020年的97.7%再減少0.6個百分點，連跌3年，創2011年以來的11年新低。至於每宗私宅轉手平均賺幅同樣連跌3年，僅錄72.5%，按年回落1.4個百分點，為5年來最少。

去年疫情未散，持貨期較短的業主沽樓個案增加，加上有移民業主急於放售下，導致去年獲利兩成以下包括需要虧損的比例增至16.7%，較2020年的12.7%上升4個百分點。當中去年平手登記的個案有176宗，佔比按年增至0.4%，而虧損個案更破千宗，高達1,018宗，佔比例由2020年的2%，增加0.5個百分點至去年的2.5%，可見去年蝕讓情況增加。

他續稱，踏入2022年，縱然面對變種病毒，但相信仍能一如既往較好地控制疫情，再配合之後與內地恢復通關，有助樓市再展價量齊升動力，料全年整體獲利比率將止跌回升，重上97.5%或以上水平，而平均每宗賺幅預料見底反彈，挑戰75%的三年高位。