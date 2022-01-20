油價略回　道期升131點

美匯指數報95.44；港匯見7.7889；離岸人民幣(CNH)報6.3457；美元兌日圓報114.34；歐元企1.1365，英鎊處1.3636。金價及油價略回，金價報1,812美元。布油報87.73美元，紐油報86.55美元。比特幣升1%至4.19萬美元水平。道指期貨升131點。

●市後關注點

21:30 美國當周首次申領失業救濟人數

23:00 美國去年12月成屋銷售

-被指倒賣進口原油，中石油指會積極配合審計署調查，全日跌1.7%。

-瑞聲挫12.6%，美銀證券降其目標價至28元，瑞信對其今年前景取態保守。

-傳中國有贊展開裁員行動，首輪涉逾1,500人。

-傳騰訊擬洽購小米旗下黑鯊科技。

●滬綜指收跌3點，油股呈弱，外資淨買入創去年12月後新高。

●中國經濟：

-內地降一年期及五年期市場報價利率，分析指非貨幣寬鬆周期終點。

-內地1月第二周生豬及豬價按月均跌逾4%。

-工信部：鼓勵晶片企業增投資力度，加強對外溝通合作。

●美擬擴大反壟斷管轄範圍，TikTok及Wechat料受影響。

●全球「芯」荒！本田汽車下調2月份產量預期。

●ASML光刻機對華出口禁令未除，內地製高階晶片仍是夢。

●美商界促撤對華關稅，拜登堅持不退讓。

●調查：六成年輕人想創業或做斜槓族，惟乏退休規劃認識。

●港元1個月拆息升至0.15542厘。

●傳研究重新在美國上市，瑞幸咖啡：報道不實。

●CFA：1.8萬名考生參加二級考試，46%獲合格成績。

●對沖基金大佬料聯儲局今年加息8次，或觸發衰退。

●巴郡擬斥304億元建設風力及太陽能發電項目。

●澳洲上月失業率4.2%，好過預期。