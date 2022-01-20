油價略回 道期升131點
2022年01月20日 16:11
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美匯指數報95.44；港匯見7.7889；離岸人民幣(CNH)報6.3457；美元兌日圓報114.34；歐元企1.1365，英鎊處1.3636。金價及油價略回，金價報1,812美元。布油報87.73美元，紐油報86.55美元。比特幣升1%至4.19萬美元水平。道指期貨升131點。
●市後關注點
21:30 美國當周首次申領失業救濟人數
23:00 美國去年12月成屋銷售
●恒生指數全日收報24,952點，升824點或3.42%。國企指數收報8,761點，升319點或3.79%；科技指數收報5,896點，升253點或4.5%。主板成交約1,783.74億港元。https://bit.ly/3GN5kjo
-被指倒賣進口原油，中石油指會積極配合審計署調查，全日跌1.7%。
-瑞聲挫12.6%，美銀證券降其目標價至28元，瑞信對其今年前景取態保守。
-傳中國有贊展開裁員行動，首輪涉逾1,500人。
-傳騰訊擬洽購小米旗下黑鯊科技。
●滬綜指收跌3點，油股呈弱，外資淨買入創去年12月後新高。
●中國經濟：
-內地降一年期及五年期市場報價利率，分析指非貨幣寬鬆周期終點。
-內地1月第二周生豬及豬價按月均跌逾4%。
-工信部：鼓勵晶片企業增投資力度，加強對外溝通合作。
●美擬擴大反壟斷管轄範圍，TikTok及Wechat料受影響。
●全球「芯」荒！本田汽車下調2月份產量預期。
●ASML光刻機對華出口禁令未除，內地製高階晶片仍是夢。
●美商界促撤對華關稅，拜登堅持不退讓。
●調查：六成年輕人想創業或做斜槓族，惟乏退休規劃認識。
●港元1個月拆息升至0.15542厘。
●傳研究重新在美國上市，瑞幸咖啡：報道不實。
●CFA：1.8萬名考生參加二級考試，46%獲合格成績。
●對沖基金大佬料聯儲局今年加息8次，或觸發衰退。
●巴郡擬斥304億元建設風力及太陽能發電項目。
●澳洲上月失業率4.2%，好過預期。