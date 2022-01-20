【產經直播】港股好友終於得勢？

受累美國10年期債息在高位徘徊，隔晚美股急挫，不過內地放水，一如預期下調貸款市場報價利率(LPR)，刺激港股周四(20日)飆升824點，以全日最高位24,952點收市，總成交近1,800億元。港股在成交配合下升市，指數可進一步上升？好友終於得勢？

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