【產經直播】港股好友終於得勢？
2022年01月20日 16:31
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受累美國10年期債息在高位徘徊，隔晚美股急挫，不過內地放水，一如預期下調貸款市場報價利率(LPR)，刺激港股周四(20日)飆升824點，以全日最高位24,952點收市，總成交近1,800億元。港股在成交配合下升市，指數可進一步上升？好友終於得勢？
一批科網股勢如破竹，美團(03690)更大漲11%，阿里(09988)亦升近6%。內地有消息指，騰訊(00700)收購小米(01810)旗下黑鯊科技仍處洽談中，騰訊升逾6%，小米則升3%。內地對科網股監管係咪已告一段落？科網股升勢有餘未盡？
美國蘋果公司供應商之一的瑞聲科技(02018)發盈警，預料去年純利較2020年同期減少約12至16%，股價收挫近13%。在缺芯危機下，手機設備股係咪都係暫時唔好沾手？
內地貸款市場報價利率(LPR)「雙降」，其中5年期LPR更是21個月以來首次下調。一眾內房及物管股應聲彈起，碧桂園服務(06098)飆15%，為表現最佳藍籌；同系碧桂園(02007)亦升近半成。內房股安心入市未？
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