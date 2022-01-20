渣打林景蔚：恒指大反彈與資金補倉有關

渣打財富管理高級跨資產策略師林景蔚表示，內地推動「共同富裕」政策的過程中，再生能源、高端製造業及消費互聯網領域將受惠。其中中資科網股正從低位反彈，有望帶動恒生指數短期回升至25,700點至26,000點水平。

林表示，「共同富裕」是3至5年的長線投資概念，相關板塊期間會有波動，但亦帶來入市機會。而政策集中在減低貧富懸殊、釋放中產消費力、環保及自給自足的目標，故看好再生能源、電動車及其供應鏈相關的股份；預期內地在高科技製造研發投資會增加，看好半導體、物聯網及5G等領域；而電子支付是促進消費重要工具，有利消費科技相關行業。

他補充，由於多項政策出台，去年中資科技股大幅回調，但近期有關因素已趨穩定，相信板塊「今年開始會見到春天」，且目前估值具吸引力。他又指，美國增長股過去一直向上，惟美國開始「收水」，通脹率亦創多年新高，料部分資金將沽售美國科技股，回流中資科技股。

林景蔚認為，內地始提出「共同富裕」時，不少外資或基金因不太了解，「覺得怯」而先行沽出中概股，惟近日恒指回彈，上試重要的阻力位，相信與資金補倉有關，料即使美股小部分資金回流，已為港股帶來強勁拉動作用。