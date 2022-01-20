內地電訊3雄去年5G客量淨增4.07億戶　滲透率逾四成！

正當美國還在尋求化解5G與航機安全之間的爭議，早在2019年中便解決頻譜分配的內地3大國營電訊商周四(20日)齊齊公布去年全年的5G上客數字。

要留意的是，中移對去年5G上客的目標是「網絡客戶達到2億」，即真正恒常使用5G網絡而非單單買5G月費計劃，即目標是去年這方面要增加約1.4億戶。該企一直表示2022年是5G投資高峰期的最後一年，擬將早前「回A」集資所得資金約50%組建5G精品網絡，近18%用於6G前瞻研究和人工智能(AI)、雲計算、大數據等「新一代信息技術研發和數(碼)智(能)生態建設」。

首席執行官董昕上月下旬稱，中移累計開通逾70萬個5G基站，佔全球35%，預計今年和明年將「建成投產」48萬個運用中國廣電700MHz低頻頻段的5G基站，又謂同業間競爭已回歸理性。

中移希望發揮多個5G頻段的協同效應，務求精準規劃網絡建設。副總經理李慧鏑去年3月下旬被問及如何節省5G相關電費時提到，中移除會向國家爭取優惠及直接向電廠買電外，還會智能管控，以中移總部及人民銀行總行所在的北京金融街為例，人流不多時2.6GHz的網絡就讓它「深度休眠」，開700MHz那張就行。

不過，市場仍關注5G的變現及盈利能力；推高流動服務每月每戶平均收入(ARPU)、讓電訊商走出早年「提速降費」陰影的5G月費是否已在下降；以及數據中心和雲服務等新興工業應用對電訊商服務收入的提振作用。聯通去年上半年5G的ARPU為61元人民幣，預期全年平穩，整體流動ARPU穩中有升。

中移上月流動通訊服務客量淨增10.9萬戶至逾9.568億戶，全年計淨增1,497.4萬戶。聯通同月淨減22.5萬戶至約3.171億戶，惟全年計仍淨增1,130.4萬戶。中電信上月亦僅淨增49萬戶至約3.724億戶。

中電信去年6月中豪言2021年起派息比率提高至60%「息」誘廣大股民，其管理層同月為此解畫時提出2021至2025年間，服務收入增速顯著提高至雙位數，每年純利增長逾10%的指引，而數碼中心等工業數碼化業務在「5G+雲+人工智能(AI)」推動下，於服務收入的佔比將由去年約22%逐漸提高，2025年達40%。

該企還稱，工業數碼化業務將透過5G、雲及AI為企業提供解決方案，追求3年內能夠回本的項目，現正開展逾2,000個行業應用項目，當時已有20家企業雲客戶，包括家電巨企美的和手機製造商榮耀等；又相信其5G無線、有線、雲基礎設施和軟件解決方案的整合能力，帶動今年工業數碼化業務按年增長18%，增速4年後進一步加快至30%。