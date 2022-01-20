美股現「7大凶兆」！環球大冧市真的近了？

外國傳媒報道，以下7項「凶兆」，可觀察到美股牛市正搖搖欲墜：

【一、科技股大跌】

以科技股為主的納斯達克綜合指數周三(19日)收市正式跌入「調整」領域，即由高位已累挫一成，為去年3月以來首見。再者，納指周二(18日)收市已跌穿200天移動平均線，為2020年4月以來首次。該線也被視為「牛熊線」。

【二、半導體股重挫】

半導體股在跌浪中首當其衝，它一直被視為「股市風向儀」，是領先指標之一。

【三、細價股現「死亡交叉」】

為細價股代表的羅素2000指數50天移動平均線已跌穿200天移動平均線，形成所謂「終極死亡交叉」。

【四、標指失守100天線】

標指100日移動均線周三(19日)失守，是去年10月以來第一次。

【五、羅素3000指數也現凶兆】

代表美股整體的羅素3000指數已跌破去年12月低位，即技術上出現一浪低於一浪。

【六、恐慌指數偏高】

俗稱「恐慌指數」的VIX指數周三收在23.85點，高於50天移動平均線的20.24，亦高於20的長期平均水平，恐預示未來一個月股市動盪加劇。

【七、德國國債孳息率轉正】

德國10年期國債孳息率是最被關注的歐元區國債息，周三(19日)一度升到0.021厘，是2019年以來首次由負轉正，凸顯全球債息普遍上揚，削弱股市吸引力