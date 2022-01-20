羅兵咸料本財年錄90億元財赤　倡再推消費券

香港爆發第5波疫情，政府將推出第5輪防疫抗疫基金，會計師行羅兵咸永道預料，港府在2021/22財政年度將錄得90億元的財政赤字，遠低於政府預測的1,016億元；期內整體財政收入為6,764億元，支出為6,854億元。

據該行最新預測，本年度利得稅及薪俸稅收入約為2,194億元，高於政府原先預計的1,972億元；預計全年度賣地收入為1,250億元，較原先預計高28%。

羅兵咸永道指出，本港爆發第五波疫情影響，Omicron變種病毒迅速傳播，經濟在新一年仍然充滿不穩定性，建議政府通過一系列紓困措施，其中包括增加第5輪防疫抗疫基金的金額，並估計政府將在下個課稅年度再度推出消費券，金額料不低於上輪的一半。該行同時提倡所有薪俸稅的免稅額應增加至少10%，包括子女免稅額(15萬元)、個人基本免稅額(15萬元)和已婚人士免稅額(30萬元)。

政府在第五波疫情前將2021年的GDP增長預測上調至6.4%。羅兵咸永道香港稅務合夥人王曉彥表示，政府在財政支出上應平衡各方面的考慮，預留資源應對外部環境的不確定性及為中長期經濟復甦做好部署。假如政府能夠盡快壓制第5波疫情，並在疫情穩定後爭取與內地通關，香港經濟有望將於2022年重回增長模式。