中石化去年油氣產量增至4.79億桶油當量

中石化周四(20日)公布，2021年油氣產量按年增長4.5%至4.7967億桶油當量，主要是天然氣產量增加11.85%至11,994.5億立方英呎，惟原油產量卻減少0.16%至2.7976億桶，主要是海外產量減少1.76%至3,016萬桶，以及國內產量僅增0.03%至2.496億桶所致。

中石化開採的原油大部分都交給其煉油及化工部門。煉油業務方面，2021年全年原油加工量增長7.75%至2.5528億噸，其中汽油及煤油產量分別增加12.61%和3.78%，至6,521萬噸及2,115萬噸，柴油產量則減少5.32%至5,985萬噸，「柴汽比」跌穿1。至於化工輕油產量則提高12.9%至4,541萬噸。境內成品油總經銷量增長1.98%至1.7131億噸。

化工方面，乙烯(塑膠等的基本原料)產量增長10.95%至1,338萬噸，合成樹脂產量增長9.38%至1,899.9萬噸，合成纖維產量增長3.35%至135.7萬噸，合成橡膠產量增加17.34%至125.2萬噸。