IMF料港經濟今年僅增3%　倡政府加稅應對財政壓力

國際貨幣基金組織(IMF)表示，本港經濟前景偏向下行，預計今年實際本地生產總值(GDP)增速將下跌3.4個百分點至僅3%，而人口老化等結構性問題更會令中期增長跌穿3%。就算粵港澳大灣區的發展可改善本港中長期的增長前景，該機構仍建議港府從股息稅等入手應對人口老化等帶來的財政壓力。

IMF之所以與大華銀行一樣預測本港今年經濟增長大幅放緩，理據之一是港府逐步縮減經濟刺激。就算本港經濟增長動力去年中已呈現從公共需求轉移至私人消費的苗頭，現時私人消費的復甦尤其滯後，或與「清零」抗疫策略有關，新變種病毒恐拖慢人員往來之恢復更是雪上加霜。

不僅如此，本港還要面對環球經濟復甦速度較預期慢和供應鏈持續受阻的風險，並警告「去全球化及經濟脫鈎亦可能減少物流及妨礙復甦」。更甚者，環球風險溢價急升、主要先進經濟體的貨幣政策無序收緊、樓市大幅調整、中美關係更加緊張，市場對本港作為國際金融中心的信心有所動搖，均可能影響資金流。

剛巧2022年第一季的「DHL香港空運貿易領先指數」也於周四(20日)出爐，整體空運指數按季回落3.5點至45.5點，繼續處於50點以下，反映受訪使用空運的公司對前景的展望仍較負面。香港生產力促進局首席數碼總監黎少斌表示，本季所有分類指數均輕微下跌，可見疫情再次影響全球、高昂的燃料成本以及運輪網絡受累供應鏈持續「失序」，令空運用家對今年營商環境更為謹慎；又稱本港應盡快加入《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，以鞏固作為區域物流中心的地位，為香港「再工業化」塑造有利條件。

關於房屋問題，IMF促請港府盡快增加住宅土地供應，同時加快和簡化覓地與建屋過程。以目前樓價高企和按揭貸款上升，現行住宅市場的審慎監管政策應維持不變，可是當來自非永久居民資金流入的系統性風險減退，就應分階段取消新住宅印花稅。

儘管本港充裕的財政及外匯儲備和審慎的財政制度等維護了聯繫匯率制度的公信力，IMF表示，港府的財政也要處理人口老化、收入不均及公營房屋不足等所帶來的結構性挑戰，中期而言有必要推行「全面的稅制改革」，可以推出增值稅、增加應課稅品稅額、提高最高收入組別的個人入息稅率等，亦可考慮推出資本增值稅及股息稅。