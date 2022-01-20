元朗1月暫錄逾60宗成交　Grand YOHO套三房1250萬易手

元朗區1月累錄超過60宗二手買賣，其中Grand YOHO套三房單位，減價30萬元，以約1,250萬元易手，約5年多期間單位僅升值約3.6%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原杜國鍵透露，西半山怡富閣高層A室，實用面積約343方呎，兩房間隔，望城市景，以640萬元易手，呎價約18,659元，原業主於2009年以305萬元買入，持貨13年帳面獲利335萬元，單位升值約1.1倍。

●中原梁學文表示，西環EIGHT SOUTH LANE高層D室，實用面積約314方呎，一房間隔，以809萬元易手，呎價約25,764元，原業主於2014年9月以713萬元買入，持貨7年多帳面獲利96萬元，單位升值約13%。

●美聯呂昕熹稱，西區采逸軒高層B室，實用面積約344方呎，兩房間隔，買家農曆新年前趕上車，以788萬元承接，呎價約22,907元，原業主於2009年4月以約250萬元購入，轉手帳面獲利約538萬元，升值約2.15倍。

●世紀21北山嚴智贇指，北角城市花園4座中層A室，實用面積約1,226方呎，三房連工人房間隔，享海景，獲區外換樓客以約2,150萬元承接，呎價約17,537元，原業主於2009年11月以1,139萬元購入自住，持貨逾12年帳面賺1,011萬元，期內升值約89%。

●利嘉閣黃諾文稱，筲箕灣香島2座低層D室，實用面積約695方呎，兩房連儲物室間隔，外望柏架山景，近期以2.35萬元租出，，業主於2017年3月以約1,295.3萬元購入，現時有約20個單位放租，月租叫價由2.1萬元起。

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九龍區

●中原歐陽振邦稱，長沙灣愛海頌上月開始陸續收樓入伙，1月暫錄22宗租賃成交，當中約8成均為兩房戶，平均實用呎租約36元，包括1座高層C室，實用面積約477方呎，剛以1.7萬元租出，呎租約36元。

●香港置業曾家輝指，長沙灣愛海頌2座低層B室，實用面積約488方呎，兩房間隔，以1.9萬元放租兩個月，即吸引外區客洽詢，雙方經議價後減價2,000元，以1.7萬元租出，呎租約34.8元。

●中原余社朝表示，九龍塘根德閣5座中層A室，實用面積約1,037方呎，套三房及工人套房間隔，享校園景，本月初以2,100萬元放售，放盤約半個月，即以1,828萬元連車位沽出，呎價約17,628元，新買家為同區租客。

●美聯黃家樂表示，啟德天寰星寰匯5座低層C室，實用面積約456方呎，兩房連儲物房間隔，放盤約1個月租出，單位原叫租1.9萬元，後調減1,800元，至1.72萬元租出，減幅約9.5%，呎租約37.7元。

●香港置業陳煒鈞透露，啟德嘉峯匯1月暫錄23宗租賃成交，包括1B座低層G室，實用面積約460方呎，兩房間隔，以約1.9萬元放租約1個月後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價2,000元，以1.7萬元租出，呎租約37元。

●香港置業胡耀才稱，啟德尚．珒溋1座高層E室，實用面積約657方呎，套三房連露台間隔，望市景，以2.8萬元放租約1個月即吸引同區客洽詢，議價後減價3,000元，以2.5萬元租出，呎租約38.1元。

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新界區

●中原王勤學表示，不少買家趕在農曆新年前偷步入市，元朗全區1月累錄超過60宗二手買賣，包括Grand YOHO第9座中層F室，實用面積約799方呎，套三房連儲物套房間隔，叫價1,280萬元，減價30萬元，以約1,250萬元易手，呎價約15,645元，原業主於2016年9月以1,206.7萬元一手買入，持貨5年多轉售帳面獲利43.3萬元，期內升值約3.6%。

●中原林溢斌稱，東涌居屋裕東苑A座中層14室，實用面積約433方呎，一房間隔，未補價第二市場叫價368萬元，減價30萬元，以338萬元成交，呎價約7,806元，新買家為上車客。

●美聯鍾家豪表示，荃灣荃景花園9座中層A室，實用面積約577方呎，套三房間隔，租戶原為同區業主，早前售出自住的荃景圍細單位，故決定先租住物業，日後再考慮是否入市，雙方議價後減租500萬元，終以1.45萬元租出，呎租約25.1元。

●美聯顧耀彬指，屯門叠茵庭6座低層A室，實用面積約376方呎，兩房間隔，以1.1萬元租出，呎租約29.3元，業主於約2021年7月以約528.8萬元購入。

●中原吳倬霆透露，屯門錦華花園A座高層5室，實用面積約353方呎，兩房間隔，月租叫價1.3萬元，新近以1.2萬元租出，呎租約34元，新租客為一對年輕夫婦，原本打算置業，睇樓兩個月，見疫情反彈，樓價亦反覆回落，入市信心減弱，決定擱置入市暫時租樓。

●祥益林偉光指，屯門居屋新圍苑C座中層7室，實用面積約554方呎，三房間隔，原業主有議價空間，由累減30萬元，於已補價自由市場以480萬元獲區內客購入自用，呎價約8,664元。

●美聯陸家民稱，屯門茵翠豪庭雙號連平台單位，實用面積約553方呎，套兩房間隔，新買家是區內分支家庭，無懼同區疫情嚴峻，並曾出現人龍排隊做檢測，意識到低密度居住環境的重要性，斥資608萬元市價購入上址，呎價約10,995元，原業主於2018年6月以578萬元購入，轉手帳面獲利約30萬元。

●祥益黃肇雯表示，天水圍居屋天富苑O座中層1室，實用面積約650方呎，套三房間隔，區內首置客為鄰近家人，方便照應，加上原業主由1月初叫價488萬元，累減38萬元，未補價第二市場售450萬元，呎價約6,923元。

●中原洪文鋒指，粉嶺花都廣場1月錄約4宗買賣，包括6座低層F室，實用面積約526方呎，三房間隔，開價約675萬元，議價後以663萬元獲承接，呎價約12,605元。

●中原許秋偉稱，大埔嵐山1月暫錄約兩宗買賣，屋苑5座高層C室，實用面積約847方呎，套三房間隔，開價約900萬元，議價後以885萬元易手，呎價約10,449元，原業主於2014年以666萬元購入，持貨約8年帳面獲利約219萬元，期內升值約32.9%。

●世紀21宇田蔡偉文表示，大埔居屋新興花園3座高層D室，實用面積約424方呎，兩房間隔，望內園景，已補價自由市場原先開價570萬元，放盤約半年，減價40萬元，減幅7%，獲用家以530萬元承接，呎價約12,500元，原業主於2009年6月以146萬元購入上址，當時已補地價，持貨12年帳面獲利384萬元，期內升值約2.6倍。

●世紀21奇豐周淑萍指，火炭駿景園3座低層F室，實用面積約1,370方呎，套三房連儲物室間隔，原先叫價1,700萬元，放盤4個月，減幅約12%，終以1,500萬元成交，呎價約10,949元。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田居屋愉翠苑愉勤閣高層3室，實用面積約519方呎，兩房間隔，原先叫價658萬元，放盤7個月，減價55萬元，減幅8.4%，於未補價第二市場以603萬元沽出，呎價約11,618元。

●中原侯惠良透露，沙田碧濤花園2期B座中層H室，實用面積約712方呎，套三房間隔，議價後以818.8萬元易手，呎價約11,500元，原業主則於2009年以408萬元購入，持貨13年帳面獲利約410.8萬元，單位期內升值約1倍。

●中原胡耀祖表示，近日入市氣氛正面，馬鞍山新港城新近錄得A座中層6室，實用面積約348方呎，兩房間隔，日前以584萬元易手，呎價約16,782元，新買家為用家，原業主於2015年以428萬元購入單位，持貨7年帳面獲利約156萬元，單位升值約36.4%。

●利嘉閣郭祖耀指，大圍名城5座南翼中低層C室，實用面積約959方呎，套四房連儲物室間隔，望山景，以1,800萬元沽出，呎價約18,770元，原業主於2010年3月以約1,155.3萬元購入，持貨約11年帳面獲利約644.7萬元，物業升值約56%。

●中原黎宗文稱，大圍壹號雲頂5座高層D室，實用面積1,014方呎，套三房及工人套房間隔，日前以1,738萬元易手，呎價約17,140元，原業主則於2010年以1,080萬元購入，持貨12年帳面獲利約658萬元，單位升值約60.9%。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，西沙帝琴灣凱琴居3座中層A室，實用面積約1,274方呎，四房間隔，望海景，單位放盤半年，原先連車位叫價1,650萬元，累減172萬元，以1,478萬元成交，呎價約11,601元。

●中原柯勇表示，將軍澳清水灣半島1月暫錄約5宗買賣，較上月同期3宗明顯加快，本月平均實用呎價下調至14,528元，成交包括7座中層C室，實用面積約523方呎，兩房間隔，以805萬元易手，呎價約15,392元。

●利嘉閣溫錦華透露，將軍澳天晉II第5B座高層C室，實用面積約551方呎，兩房間隔，望山景，以1,098萬元易手，呎價約19,927元，屋苑現時約有2個二手放盤，最低入場價由1,050萬元起。

●美聯劉卓豪指，將軍澳新寶城1座中高層H室，實用面積約644方呎，套三房間隔，吸引換樓客承接，單位原先叫價1,138萬元，近日調減88萬，至1,050萬元易手，減幅約7.7%，呎價約16,304元。

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