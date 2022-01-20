新世代愛創業或投身斜槓族　投資有乜要留意？

貧富懸殊惡化，生活壓力大，年輕新世代向上流機會減少，不少都傾向奉行「活在當下」。友邦香港公布退休調查結果發現，75%的新世代受訪者認為，實現眼前短期目標或願望，較未來退休作準備重要，比率較整體受訪者的63%為高。同時，分別有65%及62%的新世代對創業及投身斜槓族(即同時擁有多份職業)感興趣。

調查訪問共1,122名18至65歲、擁有最少一個強積金帳戶的在職港人。調查特別探討18至29歲年輕新世代的退休投資新態度。其中，90%有興趣創業或投身斜槓族的新世代，雖同意為未來退休生活及醫療做好規劃，能夠減輕追夢的壓力；不過60%受訪者並無清晰退休儲蓄或投資計劃。另外，近半數人不知道創業或投身斜槓族也須進行強積金供款。

友邦香港及澳門首席企業業務總監劉家怡提醒新世代，在追夢時勿忘為退休和醫療保障作好全盤規劃。她指，創業或斜槓族生涯彈性高，惟收入未必穩定，建議他們先從小處入手，包括管理好強積金帳戶、按目標和個人風險承受能力增加強積金自願性供款；亦要按需要及能力考慮購買自願醫保，以提供足夠醫療保障。

投資態度方面，調查發現新世代偏向採取較進取的「速食」投資策略，認為短炒回報較長線投資吸引的新世代受訪者高達70%，比率較年長受訪者的57%為高。另外，有79%年長受訪者認同，定期定額投資是理想的儲蓄方式；相反，超過三分一(38%)的新世代不認同此觀念。

近年虛擬貨幣興起，亦成為新世代的追捧對象。調查發現每4名受訪者就有一名現有或曾投資於新興資產，包括虛擬貨幣；近半表示有打算將來投資於新興資產。劉家怡指出，不論投資新興資產與否，最重要是認清資產特性及相關風險，並時刻做好風險管理，再作長線部署。她認為，透過長時間定期定額投資加上複息效應，能及早為退休生活作更好準備。

調查指，新世代處理其強積金的方法中，亦能發現他們重視可持續發展。其中，逾九成（91%）以電子渠道方式處理強積金相關事宜，高於整體水平的78%，反映他們身體力行減少紙本消耗，將環保理念注入強積金管理當中。投資除了關心回報外，新世代亦重視ESG(環境、社會及管治)投資，七成人認同ESG投資理念，高於整體受訪者的62%；亦有七成新世代希望未來的退休投資有可持續投資成分。

對於生育意願方面，發現76%新世代認為養兒防老觀念過時；54%同意寧養寵物不生育，遠較整體受訪者的40%為高。