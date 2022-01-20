市區納米新盤呎價衝破3萬元　創出項目新高

一手市場交投疏落，綜合市場消息，今日暫錄約7宗成交，以餘貨為主導。市場焦點落於即將於周末開售的全新盤，該盤已經截票，最終超額22倍。同時，市區有納米新盤呎價衝破3萬元，創出項目新高。

●長沙灣映築最終接獲3,115張入票 超購22倍

●旺角雋薈連沽3伙 連天台戶呎價逾3萬創新高

迷你單位呎價節節上升，由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展的旺角雋薈，新近連沽3伙，包括1伙連天台戶、1伙連平台戶及1伙開放式戶，共涉及1,297.5萬元。最新沽出的單位包括26樓E室，實用面積160方呎，開放式間隔，連69方呎天台，成交價為494.3萬元，呎價約30,894元，呎價為項目新高。

另外，3樓C室，實用面積152方呎，開放式間隔，連106方呎平台，成交價為407.1萬元，呎價約26,783元。而23樓C室，實用面積152方呎，成交價為396.1萬元，呎價約26,059元。資料顯示，該盤自本月初首輪開售至今，累售43伙。

●將軍澳日出康城LP10連沽2伙 單日套現3412萬

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周四(20日)再新增2宗成交，單日套現3,412萬元。其中，第2A座43樓B室，實用面積869方呎，三房間隔，成交價為1,747.3萬元，呎價約20,107元。另外，1A座5樓C室，實用面積922方呎，三房間隔，成交價1,664.7萬元，呎價約18,055元。

●長沙灣The Campton兩房售1000萬

長沙灣全新盤即將開售，帶動區內交投氣氛。萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，周四(20日)錄得今年首宗成交。該盤的33樓D室，實用面積465方呎，兩房間隔，以1,000萬元成交，呎價約21,505元。據悉，新買家採用120天即供付款計劃。

此外，萬科香港公布，由即日至1月30日，會向參觀旗下項目示範單位的人士，送出精美新春利是封套裝。上述項目包括長沙灣The Campton、何文田VAU Residence、西營盤15 WESTERN STREET。

●屯門恆大‧珺瓏灣本月錄10宗 共涉5565萬

為配合項目銷售部署，美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，由即日起至2022年2月7日，會向經該行購買項目一手住宅單位的買家，送贈價值8,888元的「新春黃金大利是」，名額5份，優惠先到先得，送完即止。

對於整體樓市，他認為，儘管疲情來襲，惟政府及各界積極應對，預期對樓市影響有限，預料隨著疫情進一步受控，農曆新年假期後市況將逐步回穩，樓市可望迎來「小陽春」。

●北區高爾夫‧御苑三房招標1,642萬沽

●長沙灣家壹重售開放式戶554萬元沽

●沙田九肚駿嶺薈推1座洋房下周一招標發售

●觀塘凱滙下周一賣售4伙 折實價1,022.6萬元起

即將發售的單位包括第5座36樓A室，實用面積962方呎，三房間隔連儲物室，扣除13%優惠後，折實價約2,119.1萬元，呎價約22,028元。另第5座6樓K室，實用面積468方呎，一房間隔，折實價約1,022.6萬元，呎價約21,850元。

●啟德尚‧珒溋下周一發售1伙三房戶

●美聯物業率先向員工派開單利是

農曆新年將至，有代理行為鼓勵員工，率先大派開單利是。美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，會向由即日起至31日期間，促成住宅買賣或租賃成交的員工派發500元利是，名額500位。而於農曆正月初一至初四 (2月1日至4日)期間，成功促成本地一手或二手住宅買賣的員工，派發2,000元開單利是，同時春節期間促成本地住宅租務成交的員工亦可獲得500元利是。

此外，他表示，雖然本港出現新一輪疫情，但參考過去多次的市場情況，相信是次疫情對樓市不會構成太大壓力。新春期間各區指定的美聯分行會「全年無休」，並繼續為市民服務。至於全線住宅部分行將於年初三(2月3日)啟市。