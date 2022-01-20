市區納米新盤呎價衝破3萬元 創出項目新高
2022年01月20日 22:00
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一手市場交投疏落，綜合市場消息，今日暫錄約7宗成交，以餘貨為主導。市場焦點落於即將於周末開售的全新盤，該盤已經截票，最終超額22倍。同時，市區有納米新盤呎價衝破3萬元，創出項目新高。
●長沙灣映築最終接獲3,115張入票 超購22倍
市區新盤認購反應不俗，由恒基地產(00012)與市建局合作發展的長沙灣映築，將於周六(22日)首輪發售138伙，項目周四(20日)晚上8時已經截止收票，累計接獲約3,115張入票，超額認購約22倍。項目將於周五(21日)下午3時進行抽籤程序，並於同日下午6時公布抽籤結果。
●旺角雋薈連沽3伙 連天台戶呎價逾3萬創新高
迷你單位呎價節節上升，由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展的旺角雋薈，新近連沽3伙，包括1伙連天台戶、1伙連平台戶及1伙開放式戶，共涉及1,297.5萬元。最新沽出的單位包括26樓E室，實用面積160方呎，開放式間隔，連69方呎天台，成交價為494.3萬元，呎價約30,894元，呎價為項目新高。
另外，3樓C室，實用面積152方呎，開放式間隔，連106方呎平台，成交價為407.1萬元，呎價約26,783元。而23樓C室，實用面積152方呎，成交價為396.1萬元，呎價約26,059元。資料顯示，該盤自本月初首輪開售至今，累售43伙。
●將軍澳日出康城LP10連沽2伙 單日套現3412萬
南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周四(20日)再新增2宗成交，單日套現3,412萬元。其中，第2A座43樓B室，實用面積869方呎，三房間隔，成交價為1,747.3萬元，呎價約20,107元。另外，1A座5樓C室，實用面積922方呎，三房間隔，成交價1,664.7萬元，呎價約18,055元。
●長沙灣The Campton兩房售1000萬
長沙灣全新盤即將開售，帶動區內交投氣氛。萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，周四(20日)錄得今年首宗成交。該盤的33樓D室，實用面積465方呎，兩房間隔，以1,000萬元成交，呎價約21,505元。據悉，新買家採用120天即供付款計劃。
此外，萬科香港公布，由即日至1月30日，會向參觀旗下項目示範單位的人士，送出精美新春利是封套裝。上述項目包括長沙灣The Campton、何文田VAU Residence、西營盤15 WESTERN STREET。
●屯門恆大‧珺瓏灣本月錄10宗 共涉5565萬
中國恒大(03333)旗下公司發展的屯門恆大‧珺瓏灣(Emerald Bay)，本月至今錄得10宗成交。項目發展商福彩發展董事王彬然稱，上述10宗買賣總成交金額約5,565萬元。整個項目至今累售1,727伙，套現逾85.53億元。
為配合項目銷售部署，美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，由即日起至2022年2月7日，會向經該行購買項目一手住宅單位的買家，送贈價值8,888元的「新春黃金大利是」，名額5份，優惠先到先得，送完即止。
對於整體樓市，他認為，儘管疲情來襲，惟政府及各界積極應對，預期對樓市影響有限，預料隨著疫情進一步受控，農曆新年假期後市況將逐步回穩，樓市可望迎來「小陽春」。
●北區高爾夫‧御苑三房招標1,642萬沽
恒基地產(00012)旗下北區高爾夫‧御苑，周四(20日)透過招標沽出6座9樓A室，實用面積1,046方呎，三房間隔，成交價為1,642.96萬元，呎價約15,707元。資料顯示，項目本月累計售出6伙。
●長沙灣家壹重售開放式戶554萬元沽
恒基地產(00012)旗下長沙灣家壹，新近錄得今年首宗成交。項目的8樓G室，實用面積238方呎，屬開放式間隔，以約554.5萬元成交，呎價約23,297元。據成交紀錄冊顯示，上述為取消交易重售單位，該單位原買家於2019年4月以約495.9萬元一手購入，及後在2019年8月改用建築期付款，成交價約522.3萬元，惟交易已於2021年7月13日終止。現時單位重新沽出，最新成交價分別較2019年4月及2019年8月的售價，高出約12%及6%。
●沙田九肚駿嶺薈推1座洋房下周一招標發售
新盤市場連錄大額成交，發展商加快推售洋房。建滔集團(00148)旗下沙田九肚駿嶺薈，上載銷售安排資料，由下周一(24日)起招標發售1座洋房。上述為洋房19號，實用面積3,747方呎，連1,368方呎花園及980方呎天台，五套房間隔，設私人升降機，另地庫設2個停車位。招標期由1月24日至2月23日，期間每日上午10時招標，上午11時截標。
●觀塘凱滙下周一賣售4伙 折實價1,022.6萬元起
新盤餘貨銷情理想，發展商繼續推盤。信和置業(00083)旗下觀塘凱滙，繼昨日(19日)連沽6伙後，最新上載銷售安排，將於下周一(24日)發售4伙，折實價由1,022.6萬元起。
即將發售的單位包括第5座36樓A室，實用面積962方呎，三房間隔連儲物室，扣除13%優惠後，折實價約2,119.1萬元，呎價約22,028元。另第5座6樓K室，實用面積468方呎，一房間隔，折實價約1,022.6萬元，呎價約21,850元。
●啟德尚‧珒溋下周一發售1伙三房戶
龍湖集團(00960)及合景泰富(01813)合作發展的啟德新盤尚‧珒溋，上載最新銷售安排，落實於下周一(24日)以先到先得形式發售1伙。該單位為第一座38樓G室，實用面積852方呎，三房間隔，扣除最高20%折扣優惠後，折實價約2,671.9萬元，折實呎價約31,360元。
●美聯物業率先向員工派開單利是
農曆新年將至，有代理行為鼓勵員工，率先大派開單利是。美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，會向由即日起至31日期間，促成住宅買賣或租賃成交的員工派發500元利是，名額500位。而於農曆正月初一至初四 (2月1日至4日)期間，成功促成本地一手或二手住宅買賣的員工，派發2,000元開單利是，同時春節期間促成本地住宅租務成交的員工亦可獲得500元利是。
此外，他表示，雖然本港出現新一輪疫情，但參考過去多次的市場情況，相信是次疫情對樓市不會構成太大壓力。新春期間各區指定的美聯分行會「全年無休」，並繼續為市民服務。至於全線住宅部分行將於年初三(2月3日)啟市。