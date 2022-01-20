龍源電力回A上市　下周一深交所掛牌

2009年12月登陸港股的龍源剛在聯交所上載A股詳情，該企將於2022年1月24日在深圳證券交易所主板上市，股票代碼為「001289」，發行價格為每股11.3元人民幣，上市首日不設漲跌幅限制，首日開盤參考價為每股32.14元人民幣。

新發行的A股約50.41億股，其中本次可上市交易的流通股數量僅約1.33億股，承諾鎖定的流通股數量約2.12億股，限售流通股的數量為46.96億股，連同現在於香港買賣的H股約33.4億股，龍源「回A」後的總股本80.36億股。

龍源今次吞併的平莊能源，主營業務為煤炭生產、洗選加工與銷售，煤炭品種為褐煤，低灰、低硫，主要供應火力發電、工業鍋爐、民用等客戶，煤炭產品主要銷往遼寧、吉林、內蒙古東部和華北。

2021年6月底，平莊能源所屬分公司有4個採礦權證，可採儲量為1.79億噸，在產煤礦為風水溝煤礦、老公營子煤礦和六家煤礦，合計年產能為570萬噸，惟2018至2020年的股東應佔虧損合計達到10.89億元人民幣。