泰加保險接獲聯交所復牌指引

• 證明其已遵守上市規則第13.24條；

• 證明其已遵守上市規則第3.10(1)、3.21及3.25條；及

• 向市場公布所有重要資料，以供公司股東及投資者評估公司的狀況。

該函件亦指出，該公司須於其股份獲准恢復買賣之前糾正導致其暫停買賣的事宜，並全面遵守上市規則以令聯交所信納。為此，該公司負有制定其復牌行動計劃的主要責任。聯交所於該函件內進一步表示，倘該公司情況有變，其可能會修改或補充復牌指引。

根據上市規則第6.01A條，倘該公司股份已連續停牌18個月，聯交所可取消該公司股份的上市地位。該18個月期限將於2023年7月4日屆滿。倘該公司未能糾正導致其暫停買賣的事宜、全面遵守上市規則以令聯交所信納以及於2023年7月4日前恢復其股份買賣，則上市科將建議上市委員會着手取消其上市地位。根據上市規則第6.01及6.10條，聯交所亦有權於適當情況下縮短特定補救期。

該公司現正採取適當步驟以解決導致其暫停買賣的事宜，並將尋求盡快恢復其股份買賣，另將適時向其股東及潛在投資者通報最新進展，並將根據上市規則第13.24A條公布其發展的季度更新。

應該公司之要求，股份已自1月5日停牌，並將繼續暫停買賣，直至另行通知。