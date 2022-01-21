東方日報B2：人行放水　沖起港股八百點

當以科技股為主的美股納指受美國長期國債息率攀升拖累，周三(19日)跌至較去年11月高位低逾一成的水平，陷入技術性調整，港股周四(20日)卻乘着內地貸款市場報價利率(LPR)「雙降」氣勢如虹，內房及科技股領軍下，恒生指數全日狂飆3.41%或824點，創逾一年半最大升幅，逼近25,000點關口收市。

繼周一「雙降」中期借貸便利(MLF)及逆回購利率後，中國人民銀行周四開市前一如市場預期，宣布將一年期LPR下調0.1厘，至3.7厘，連續第二個月下調；同時將被視為住房貸款利率標準的5年期LPR下調0.05厘，至4.6厘，打破連續20個月不變的紀錄。

跟上月降LPR的反應不同，這次刺激港股顯著做好，恒指高開135點後愈升愈有，收市競價時段更「嘜高」至全日高位收市，收報24,952點，為近兩個月最高，亦是逾半年來首度收復100天移動平均線；國企指數收報8,761點，升319點或3.78%；科技指數收報5,896點，升253點或4.49%，與國指齊齊扭轉連跌5日的頹勢。

中信証券指出，本月人行超預期降息，釋放出貨幣政策寬鬆、政策前置的信號。目前中美貨幣政策已出現分化，預計內地10年期國債孳息率今年或跌至2.6厘，兩國息差將繼續縮窄。該行預計，今年內地經濟增速呈「先下後上」格局，直至下半年企穩，利率始有所反彈，屆時料中美政策分化減緩，息差亦會重新擴闊。

渣打財富管理高級跨資產策略師林景蔚表示，內地倡導「共同富裕」的過程中，可再生能源、高端製造業及消費互聯網領域將受惠。他料隨着美國開始「收水」，通脹創多年新高，部分資金回流中資科技股，加上政策風險減退，料有關板塊將從低位反彈，有望帶動恒指短期重上25,700至26,000點。