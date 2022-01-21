美股道指急升後倒跌　收市挫313點

投資者持續憂慮通脹升溫及聯儲局收緊政策，美股周四(20日)消化早段升勢，3大指數尾市急劇轉跌，以近全日最低位收市。

道指最多曾升461點，惟其後反覆偏軟，尾市轉跌，收報34,715點，跌313點或0.89%；標指收報4,482點，跌50點或1.1%；納指收報14,154點，跌186點或1.3%，自去年11月高位回落和過一成，續陷入技術性調整。

美國上周首申領失業救濟人數為28.6萬人，多過預期，較前一周增加5.5萬人，為去年10月中旬以來最多。截至前周止持續申領人數為增加8.4萬人至163.5萬人，同樣多過預期。

Vanda Research發現，面對目前美股連日下跌，散戶投資者對股市樂觀情況比去年減弱，反映他們從去年科技股交投瘋狂狀況中冷卻，並已感到疲倦。研究指，周二受美國10年期國債孳息率升至1.876厘高位，及高盛業績等因素拖累，3大指數全線下跌，道指收跌1.51%，成交額只有16億美元，對比去年9月28日標指跌2%，交易額仍有接近20億美元。

Vanda表示，股市成交額比以往少，反映散戶至少對科技板塊感到疲累，即使微軟(Microsoft)宣布收購動視暴雪，也未能激發散戶投資情緒 。此外，「Z世代」的年輕投資者對「網紅股」的熱情亦正減退，轉向投資電動車及「元宇宙」相關企業。

有「科技女股神」之稱的Cathie Wood表示，若市場上存在泡沫，也是在「價值股」，而非成長股。「價值股」包括受惠通脹的能源、金融服務、工業及原料等板塊，在5年投資時間內，估值已遠較去年高，相反與創新相關的成長股估值則減半。

另有外媒分析指，美國總統拜登目前民望偏低，或有利美股表現，因有研究指美國總統民望與股市表現呈反比，意味當總統民望愈低，股市表現便愈好，此論說支持者相信，美股今年或有驚喜。