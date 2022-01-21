致富：月供港股美股　彈性大、好處多

股票市場瞬息萬變，要抓緊時機短期獲利談何容易？但如果以月供方式投資股票，整個理財模式又會轉變。致富證券董事及證券業務主管郭家安表示，月供股票適合工作繁忙不能貼市追縱個股的長線投資者，以平均成本法定期、定額入市，達致長期盈利的目標。

他坦言，近年股市興旺，選擇以月供股票方式的人數亦見增長。以致富為例，截至去年11月底止，月供港股客戶人數按年增加16%，涉及金額升14.7%；而由於美股去年升幅驚人，同期月供美股人數和金額更按年大升65.6%和84.5%，當中不少是由港股轉供美股。

其中就他所見，很多初出茅廬年輕打工仔，初期工資不多，對股票市場亦認識少，透過月供方式少額且定期入市，入場門檻低，一來可熟習市場的運作，二來資產隨着供款年期增加亦可作為未來投資的資本。另外，亦有不少父母選擇月供股票形式為子女綢繆未來的教育支出。

致富的月供港股和美股計劃較坊間的同類產品彈性大、好處多。每月可選擇供1次或2次，最低供款額港股和美股分別為100港元和10美元，豐儉由人。以港股為例，在供款當天客戶可透過手機APP在早上8時30分前調整供款金額，即客戶可按港股開市前的外圍市況，作出最後的供款額決定，例如外圍市況大跌，投資者想趁低吸納便可調高供款額多買一些貨。

而一旦遇到市況下跌，客戶想止蝕的話，亦可下指示沽出股票，但要留意不足一手的股票會以碎股形式出售，按盤價將會較低。郭家安建議，選擇月供股票的客戶，不要因為「有一個月洗大咗就唔供」，寧願供款少一點，也應培養定期供款投資的紀律，以盡享平均成本法帶來的好處。