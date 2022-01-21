傳奇災難預言家：美股現超級泡沫　走向毀滅性崩潰

外媒報道，被傳媒譽為「傳奇災難預言家」的GMO資產管理聯席創辦人Jeremy Grantham周四(20日)發表報告，警告美股已形成超級泡沫，並正走向毀滅性的崩潰。

Grantham預測，就像1929年華爾街股災、2000年科網泡沫和2008年全球金融危機一樣，美股正處於百年來第四場超級泡沫中，而且他確信泡沫即將破滅。

該報告列舉出目前泡沫證據，反映出美股已形成超級泡沫。

首先，最具投機性的股票開始下跌。一個指標是去年2月以來女股神伍德(Cathie Wood)的ARK創新交易所買賣基金(ETF)已累跌約52%。而以小型股為主的羅素2000指數通常在牛市中表現出色，但去年羅素2000指數表現落後於標指。

再者，投資行為陷入瘋狂，Meme股、電動車股爆買狂潮、狗狗幣等無意義的加密貨幣和非同質化代幣(NFT)的興起，皆預示到泡沫進入後期階段。

Grantham認為，上述該些泡沫迹象顯示，超級泡沫已經完全形成，風暴隨時可能到來，當悲觀情緒回歸市場時，投資者或將面臨美國史上最大財富縮水危機。

他更直言，不僅股市有泡沫、債市、房地產和原物料價格都出現泡沫，因為過去25年的泡沫的罪魁禍首就是聯儲局的貨幣政策，自聯儲局前主席格林斯潘(Alan Greenspan)以來，該局急於以貨幣政策放水，讓資金變得太便宜，一次又一次的吹大泡沫。

Grantham指出，美國通脹率創下40年新高，將限制聯儲局減息或購買資產來刺激經濟的能力。

他警告，傳統的「60/40」股債投資組合策略完全沒用，建議投資者賣出美股，增持估值更低的日股和新興市場股市，做好通脹避險準備，持有部分黃金和白銀，並準備好現金等待時機。