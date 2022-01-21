道指挫313點　比特幣跌2%

●踏入亞洲時段，美匯指數報95.77；港匯見7.786；離岸人民幣(CNH)報6.3457；美元兌日圓處113.95；歐元報1.1309，英鎊報1.3594。金價處1,838.67美元。布油報87.41美元，紐油處84.17美元。比特幣跌2%，報4.07萬美元。道指期貨跌70點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指輕微高水。

●道指最多曾升461點，惟其後反覆偏軟，尾市轉跌，收報34,715點，跌313點或0.89%；標指收報4,482點，跌50點或1.1%；納指收報14,154點，跌186點或1.3%，自去年11月高位回落超過1成，續陷入技術性調整。

●美國上周首申領失業救濟人數為28.6萬人，多過預期，較前一周增加5.5萬人，為去年10月中旬以來最多。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報24,818點，跌134點或0.54%。

●即月恒生指數夜期收報25,085點，升97點，高水133點，成交33,881張。

●發改委：逐步取消各地新能源車輛購買限制。

●Netflix預期今年首季付費用戶淨增250萬個，市場預期增626萬個。公司股價盤後急跌19.13%，報411美元。

●美國財長耶倫接受外媒訪問時表示，美國通脹面臨大量不確定性，預期通脹將在今年大多數時間高於2%，而通脹將在今年餘下時間逐步緩和。

●美國聯儲局公布虛擬貨幣白皮書，指發行央行虛擬貨幣將是「高度重要」的一步，而央行虛擬貨幣可能會「從根本上改變」金融系統。該局就是否發行央行虛擬貨幣公開徵求意見。

●紐約2月期油收報每桶86.9美元，跌6美仙或0.07%；布蘭特3月期油收報每桶88.38美元，跌6美仙或0.07%。

●紐約2月期金收報每安士1,842.6美元，跌少於0.1%。

●英國富時100指數收報7,585點，跌4點或0.06%；法國CAC指數收報7,194點，升21點或0.3%；德國DAX指數收報15,912點，升102點或0.65%。

●聯合國最新報告顯示，去年全球外國直接投資(FDI)按年激增77%，達1.65萬億美元，遠高於2020年的9,290億美元，惟海外資金分布不勻，主要集中在歐美發達國家，佔比近3/4，發展中國家次之，窮國最少。