李澄幸：投資市場日益重視ESG

市場上的一些調查顯示，全球環境、社會及管治(ESG)投資規模預計將達到50億美元，也是近年投資者的熱話之一。到底ESG是甚麼呢？ESG是英文Environmental(環境)、Social(社會)和Governance(管治)的縮寫，是一種關注企業於環境、社會及管治績效的投資理念和企業評價標準。通俗一點來說，「環境」包括環境管理、氣候變化、自然資源、污染和廢物；「社會」包括社會責任、相關持份者利益；「管治」包括管理層、企業管治、投資者關係等。

聯合國於2004年首次提出了ESG投資概念，並認為該原則不只是衡量企業社會責任感的標準，也是影響股東獲取長遠利益的重要因素。以往提到「環保」和「持續發展」等概念時，對於投資者來說有一個迷思，認為這些ESG投資涉及較高的成本，而ESG投資雖有利保護環境，但卻會以犧牲投資回報作代價。

事實上，隨社會的發展，加上新冠肺炎疫情衝擊全球，ESG投資更獲市場重視，而ESG指數在疫情間的表現也擊敗了大部分的傳統指數。放眼未來，ESG的需求也是在上升的趨勢中，除了疫情之外，全球氣候這個持續問題令政府及企業均感到壓力，是長遠促進ESG發展的因素。

另外，ESG促進企業推動社會目標以外，或有助提升公司管治水平、品牌形象及抵禦環境發展的某些負面衝擊，這些都有利提升長線投資價值。

香港財務策劃師學會主席 李澄幸(作者為註冊持牌人士，內容非投資意見亦沒持有上述股份)