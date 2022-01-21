還以顏色！蘋果控告愛立信侵害3項毫米波相關專利

瑞典電信商愛立信(Ericsson)與蘋果公司(Apple)早前就5G專利授權續約談判破裂後，雙方隨即展開訴訟戰。繼愛立信控告蘋果侵害5G等多項專利後，蘋果周四(20日)向美國國際貿易委員會(ITC)提出反訴訟，要求禁止愛立信流動基站設備進口到美國。

蘋果向ITC控告愛立信侵害蘋果3項毫米波相關專利，要求對愛立信流動基礎設施設備實施美國進口禁令。相關文件顯示：「愛立信在美國和世界各地的行動表明，他們不希望法院為其專利設定公平、合理和非歧視性(FRAND)條款...透過這樣的行動，該公司正在不適當地利用他們所謂的標準必要專利(SEP)及非標準必要專利(NEP)作為禁令武器，迫使蘋果就其所謂的SEP以不公平、不合理和歧視性的方式獲得許可。」

蘋果還罕有指出，如果愛立信不願意撤回所有的訴訟及法律行動，蘋果希望德州法院決定合理的授權費。蘋果之前未有在任何訴訟中，主張其對3項毫米波專利的權利。蘋果又表示，願意撤回訴訟，前提是愛立信撤回。

愛立信此前向美國德州西區地方法院提起侵權訴訟，指控蘋果侵害其12項5G專利，且計劃阻止美國進口iPhone及Apple Watch等相關產品。