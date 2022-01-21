【高盛推介】阿里巴巴急挫落後大市　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周四(20日)突破130港元水平收市，升約5.9%。周五(21日)早段則下跌，現報126元，跌約4.2%，落後大市。有券商指阿里旗下淘寶直播及淘寶逛逛海淘戰略定位持續改善，但同時宏觀擔憂依然存在。該行料阿里2022財年第3季收入2,451億元人民幣，按年增長11%，維持對其「買入」評級，目標價192元。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於本周二(18日)及本周三(19日)共錄得約550萬元資金流入後，周四獲資金轉向趁高沽出並轉倉至牛證，錄得約340萬元資金流入，及較集中在118元及106元收回區域的產品。

淡倉方面，可見周四部署熊證的資金主要沽出，並有部分轉倉至較遠收回價的產品。

觀察市場上的阿里認購證，可分為換股比率50兌1及100兌1，而不同換股比率則影響產品敏感度。50兌1敏感度較高，適合短線部署。100兌1則貼價及中年期，產品面值降低，適合中線部署。

阿里購19725，行使價148.98元，2022年5月26日到期，實際槓桿6.2倍，高槓桿。

阿里購22165，行使價138.98元，2022年5月31日到期，實際槓桿5.4倍，貼價50兌1、敏感度高，能更緊貼正股升跌。

阿里購17536，行使價128.98元，2022年6月23日到期，實際槓桿4.46倍，低面值。

阿里牛66706，收回價115元，行使價113元，換股比率100，槓桿比率9.1倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

阿里牛69891，收回價110元，行使價108元，換股比率500，槓桿比率6.7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

阿里沽28821，行使價124.9元，2022年3月23日到期，實際槓桿5.8倍，高槓桿。

阿里熊67165，收回價140元，行使價142元，換股比率100，槓桿比率7.6倍，高槓桿貼熊。

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