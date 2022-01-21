外匯局：過去4年外資增持中國股債年均增速34%

國家外匯管理局今(21日)召開的國新辦發布會上披露，2018至2021年，外資累計淨增持中國境內股票及債券超過7,000億美元，年均增速34%。另外，去年12月，內地銀行結匯17,815億元人民幣(下同)，售匯14,887億元，結售匯順差2,929億元。

●今年內地外匯市場將呈現更均衡發展

外管局副局長王春英稱，2022年內地外匯市場有望呈現總體穩定、更趨均衡的發展態勢。一方面，若全球經濟金融逐步向常態回歸，將令內地跨境資金流動更加平穩；另一方面，國內基本面穩中向好的長期趨勢不會改變，繼續支持內地外匯市場穩健運行。

●人民幣匯率彈性明顯增強

王又指，去年全年人民幣兌美元的即期匯率總體小幅升值2.6%，它的穩健性強於主要發達國家和新興經濟體貨幣。分階段來看，人民幣匯率有升有貶，保持雙向波動；而近一段時期，人民幣匯率總體穩健，2022年以來升值0.5%。近年內地經濟高質量發展，產業鏈供應鏈優勢更突出，企業源自出口創匯的盈餘資金充裕，金融市場對外開放穩步推進，人民幣匯率彈性明顯增強。