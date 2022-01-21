姚浩然：恒指24600點不容有失　友邦再升空間不大

時富財富管理董事總經理姚浩然表示，市場擔心聯儲局收緊貨幣政策，且「收水」速度或較預期快，隔晚美股繼續受壓。相反港股受惠人行下調LPR利率沖喜，周四(20日)急飆逾800點。不過，他指內地「放水」力度不算大，對經濟成效有待觀察，且內房債務問題未解決，以及加強監管科網企業，或會限制盈利增長動力。在不明朗因素仍多下，港股難有大升空間，恒指100天線24,600點能否守穩為關鍵，若能確認企穩才可上望更高水平。

市場憧憬降LPR等舉措可救內房企業，以及內地擬讓房地產開發商動用預售資金，以解決財困問題，內房股連日反彈。不過，姚認為內地房地產市場仍未樂觀，投資者對樓市信心未復，或要進一步觀望行業整體銷售表現有否改善，現時再追一些本身有財務壓力，且股價急升的股份，相信風險頗大。