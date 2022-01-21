【高盛推介】瑞聲兩日內急挫一成半 博反彈宜選貼價選擇
2022年01月21日 11:28
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高盛(亞洲)有限責任公司：日前發盈警的瑞聲科技，周四(20日)急挫約12.7%，周五(21日)早段繼續下跌。早上低開約0.5%後跌幅擴大，最低見26.45港元，繼周四再創9年新低。現報26.6元，跌約4.8%。瑞聲公布，由於年內沒有類似2020年度的特殊匯兌收益以及2021年度政府補貼減少，料去年第4季純利介乎1.59億至2.19億元人民幣，按年跌71%至79%。
此外，另一手機設備股舜宇光學科技周五也相對走弱，現報208元，跌約3.8%。
觀察個股輪證資金流向，可見周四資金趁低積極部署瑞聲認購證，錄得約830萬元資金流入，為周四最多資金流入的認購證相關資產。
由於瑞聲周四至今累計已跌逾15%，投資者如部署反彈，宜重新審視產品條款，建議選擇貼價產品以控風險。進而觀察市場上的認購證，可見最貼價產品的行使價為30元，投資者可留意當中街貨較低的瑞聲購(20748)。價外的進取選擇可留意年期約3個月的瑞聲購(19992)。
瑞聲購20748，行使價30元，2022年11月1日到期，實際槓桿3.4倍，市場上最貼價條款認購證之一、低街貨。
瑞聲購19992，行使價35.93元，2022年4月26日到期，實際槓8.3倍，價外、進取選擇。
舜宇方面，由於周五亦相對走弱，建議在部署時繼續採用三部曲篩選產品。認購證方面可留意年期約3個月，屬貼價的低街貨舜光購(28432)。牛證方面可留意屬遠牛的舜光牛(64052)。認沽證方面可留意年期約5個月，屬貼價的低街貨舜光沽(20651)。熊證方面可留意屬遠熊的舜光熊(55624)。
舜光購28432，行使價238.38元，2022年4月14日到期，實際槓7.2倍，貼價、低街貨。
舜光牛64052，收回價190元，行使價186元，換股比率500，槓桿比率8.5倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
舜光沽20651，行使價198.8元，2022年6月22日到期，實際槓3.6倍，貼價、低街貨。
舜光熊55624，收回價260元，行使價264元，換股比率500，槓桿比率3.7倍，近50元收回距離遠熊。
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