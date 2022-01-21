日圓購買力直插　實質有效匯率續50年低位

外媒報道，據國際清算行(BIS)周四(20日)數據顯示，12月日圓實際有效匯率下跌至68.07，維持在1972年時的低位徘徊。2020年5月，日圓實際有效匯率曾於80 以上，惟日圓不斷貶值，去年10月已跌穿70，並在11月降至67.79的「最弱水平」。

實質有效匯率主要與其他大約 60 個國家及地區的貨幣進行比較，再依各國的通脹進行調整，以判定貨幣的綜合實力，數值愈低反映在海外的購買力就愈差。

以英國《經濟學人》雜誌推出非正式經濟指數的「巨無霸指數(Big Mac Index)」顯示，日圓的購買力在十國集團(G10)貨幣中表演最弱，截至2021年中旬，日本每個巨無霸漢堡包的售價為390日圓、美國為5.65美元；即日圓兌美元需要升值至70，才能「糾正差異」。

日本央行亦展開研究，檢視日圓是不口貶價過低繼而影響日本消費。不過，該行周三(19日)發布報告指，日圓貶值「可能繼續對日本整體經濟產生積極影響」，預期日圓實際有效匯率下跌10%，每年實際國內生產總值將提高0.8個百分點；不過該行亦提到，隨着日本公司將生產轉移至海外，對出口的推動作用會有所減弱。