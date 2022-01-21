聯儲局公布數碼美元研究報告　稱有助維持貨幣地位

美國聯儲局(Fed)周四(20日)於數碼貨幣(CBDC)報告中表示，CBDC將是美國貨幣史上最重要的創新，大幅改變美國金融體系。聯儲局認為，CBDC可由根本改變美國金融體系的結構，改變私部門與央行的角色及責任，期望透過立法令CBDC獲得授權。

該報告是聯儲局主席鮑威爾在去年五月呼籲深入研究數碼支付系統的結果，聯儲局未對應否發行數碼美元做出結論，惟在報告中比較優缺點，並偏向支持美國國會透過立法讓數碼貨幣獲得授權。聯儲局5月20日會再聽取公共意見。

聯儲局認為，發行CBDC的優點是可確保美元依然是國際金融體系中的主要貨幣，更改善跨境支付、提升金融包容性，並緩解新技術中使用的美元。缺點則是，CBDC推出後，傳統銀行業存款將有減少風險，個人交易或受政府檢視。

另新系統的基礎設施，可能是黑客的新目標，報告稱，保護聯儲局CBDC或「特別困難」，將比現有支付服務承受更多風險。

該報告並未明定推出數碼貨幣時間表，而聚焦於全天支付及結算服務Fed Now，該服務預定於2023年上線。數碼貨幣支持者擔憂，聯儲局遲遲不推動數碼貨幣，將落後於全球競爭對手。