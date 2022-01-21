Omicron襲港6周　二手樓價指數累跌1.3%

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，反映二手主要屋苑樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報185.25點，按周升0.03%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報186.92點，按周跌0.03%，連跌2周共0.64%。CCL(中小型單位)報184.84點，按周升0.01%。CCL(大型單位)報187.32點，按周升0.14%。

2021年11月香港出現新冠變種病毒Omicron，樓價走勢反覆回軟。近6周，CCL及CCL(中小型單位) 4次齊跌2次齊升，分別累跌1.33%及1.41%。CCL Mass有5次跌1次升，累跌1.39%。CCL(大型單位)有3次跌3次升，累跌0.93%。四區之中，港島CCL_Mass近6周跌幅顯著，累跌3.93%。新界西CCL_Mass累跌0.98%，九龍CCL_Mass累跌0.23%，新界東CCL_Mass累跌0.21%。

隨着政府宣布收緊防疫措施，估計樓價進一步回軟，CCL有可能結束於184點到186點反覆爭持，可能在新春前下試182點到184點。本周多個社區出現傳播，對樓價的影響將於2月下旬公佈的CCL才開始反映。

四區樓價二區升二區跌，各自反覆回軟。新界西CCL_Mass報175.12點，按周升0.41%。新界東CCL_Mass報199.77點，按周跌0.25%，連跌4周共1.48%。九龍CCL_Mass報181.55點，按周升0.08%，連升3周共1.47%。港島CCL_Mass報185.95點，按周跌0.45%，連跌2周共3.19%。