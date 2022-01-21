油價跌2% 比特幣仍挫逾6%

美匯指數報95.72；港匯見7.7885；離岸人民幣(CNH)報6.3447；美元兌日圓報113.94；歐元企1.1333，英鎊處1.3569。金價偏軟，報1,838美元。油價跌2%，布油報86.5美元，紐油報83.6美元。比特幣仍挫逾6%，跌至3.91萬美元水平。道指期貨靠穩，暫升24點。

●市後關注點

23:00 美國去年12月領先指數（按月）

23:00 歐元區1月消費者信心指數

-快手遭瑞銀下降目標價至140元，股價收跌1.2%。

-中國恒大擬增聘中介機構協助開展債務風險化解工作，股價跌0.5%。

-碧桂園發可換股債券，籌39億元進行再融資。該股全日跌2.8%。

-滙豐3間流動銀行下周一起暫停服務。

-傳洽購手機廠商魅族，吉利：高端手機研發業務有序進行。

●中國經濟：

-發改委：逐步取消各地新能源車輛購買限制。

-內地官方約談及提醒滴滴出行等8家貨運網約車平台。

-外匯局：過去4年外資增持中國股債年均增速34%。

-人行將常備借貸便利利率下調0.1厘。

-內地規範直播帶貨標準，禁止欺騙及誤導消費者。

●還以顏色！蘋果控告愛立信侵害3項毫米波相關專利。

●比特幣急挫，失守4萬美元關，歐俄擬下達禁令。

●全球經濟：

-戴琪籲全球貿易體系，不應回到疫前方式。

-大摩料布油第3季觸及100美元。

-盈透證券創辦人：聯儲局若要抑制通脹，或需加息至6厘。

●半導體：

-英特爾擬斥1560億元在美建廠，以擴大晶片生產。

-歐盟2月初提《晶片法》，冀減少對外依賴。

●傳奇災難預言家：美股現超級泡沫，走向毀滅性崩潰。