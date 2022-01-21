油價跌2%　比特幣仍挫逾6%

2022年01月21日 16:12
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    美匯指數報95.72；港匯見7.7885；離岸人民幣(CNH)報6.3447；美元兌日圓報113.94；歐元企1.1333，英鎊處1.3569。金價偏軟，報1,838美元。油價跌2%，布油報86.5美元，紐油報83.6美元。比特幣仍挫逾6%，跌至3.91萬美元水平。道指期貨靠穩，暫升24點。
    ●市後關注點
    23:00 美國去年12月領先指數（按月）
    23:00 歐元區1月消費者信心指數
    ●恒生指數全日收報24,965點，升13點或0.05%。國企指數收報8,787點，升25點或0.29%；科技指數收報5,870點，跌26點或0.44%。主板成交約1,541.73億港元。https://bit.ly/3Ilyuqg
    -快手遭瑞銀下降目標價至140元，股價收跌1.2%。
    -中國恒大擬增聘中介機構協助開展債務風險化解工作，股價跌0.5%。
    -碧桂園發可換股債券，籌39億元進行再融資。該股全日跌2.8%。
    -滙豐3間流動銀行下周一起暫停服務。
    -傳洽購手機廠商魅族，吉利：高端手機研發業務有序進行。
    ●滬綜指收跌32點，生物製藥股挫3.6%，外資淨買入87.58億人民幣，已連續6日淨買入。https://bit.ly/3fK4QPb
    ●中國經濟：
    -發改委：逐步取消各地新能源車輛購買限制。
    -內地官方約談及提醒滴滴出行等8家貨運網約車平台。
    -外匯局：過去4年外資增持中國股債年均增速34%。
    -人行將常備借貸便利利率下調0.1厘。
    -內地規範直播帶貨標準，禁止欺騙及誤導消費者。
    ●還以顏色！蘋果控告愛立信侵害3項毫米波相關專利。
    ●比特幣急挫，失守4萬美元關，歐俄擬下達禁令。
    ●全球經濟：
    -戴琪籲全球貿易體系，不應回到疫前方式。
    -大摩料布油第3季觸及100美元。
    -盈透證券創辦人：聯儲局若要抑制通脹，或需加息至6厘。
    ●半導體：
    -英特爾擬斥1560億元在美建廠，以擴大晶片生產。
    -歐盟2月初提《晶片法》，冀減少對外依賴。
    ●傳奇災難預言家：美股現超級泡沫，走向毀滅性崩潰。