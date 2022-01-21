港交所旗下倫敦金屬交易所舵手離職

馮恩霖將成為香港交易所管理委員會成員，向集團行政總裁歐冠昇匯報。馮恩霖於2013年加入香港交易所集團，擁有超過30年與金融市場和市場基礎建設相關的豐富業務經驗。香港交易所將利用張柏廉離職前的時間，委任合適的LME Clear代理行政總裁，確保管理層交接順利。

香港交易所集團行政總裁歐冠昇表示，張柏廉於過去近十年鞏固了倫敦金屬交易所在金屬行業的全球領導地位，負責領導倉庫改革、推出包括倫敦鉑金和鈀金價格在內的新產品和新項目，以及成功引入各種現代化的業務管理模式。近年，隨着市場逐漸重視可持續發展，張柏廉亦主導了負責任採購計劃，並推出數碼認證登記平台LMEpassport。以上種種不僅發展了倫敦金屬交易所的業務，也提高了全球金屬行業的信息披露和透明度以及對可持續發展的重視

歐冠昇又指，張柏廉任職期間一直是備受敬重和信任的香港交易所管理層成員，衷心感謝他對集團的領導、承諾和貢獻，祝願他往後的發展一帆風順。馮恩霖經驗豐富，樂見他可暫時領導倫敦金屬交易所團隊，期待在未來幾個月繼續與他和整個團隊緊密合作，推動業務不斷發展。

倫敦金屬交易所行政總裁張柏廉表示：「我很高興能與我熱愛的團隊和行業一起工作，在倫敦金屬交易所度過了最有意義、最愉快的十年，我為我們在此期間取得的許多成就感到自豪。但是，現在我要去迎接新的挑戰了。在過去九年的大部分時間，馮恩霖與我一起在倫敦金屬交易所工作，是出任代理行政總裁兼集團大宗商品主管的絕佳人選，我相信市場和集團的同事將會繼續竭盡全力支持他和交易所的工作。」