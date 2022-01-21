銀公會料香港短期沒加息壓力　貸款質素未見惡化

香港銀行公會舉行今年度首次例會，主席禤惠儀於會後表示，目前銀行支票結算仍有一成以實體形式進行，大部分為大額和需特別處理支票，冀今年進一步加快落實支票結算全面數碼化。

港匯過去一段時間於7.79水平徘徊，近期輕微反彈，她解釋，整體港匯走勢與股市資金出入有正面關係。她指，市場普遍預期美國加息3至4次，最快3月加息，雖然港元在聯繫匯率之下整體與美元同步，惟港息會否跟隨美國加息仍需視乎本港市場的資金流動情況和資金充裕性，相信香港短期內未有加息壓力。

貸款方面，她認為，近年本港貸款持續錄得正增長，去年壞帳亦有改善，預期經濟復甦將帶動今年本港貸款錄中單位數的恒常性增長。至於內房債務問題，她指，對內地貸款佔香港整體貸款比例不大，行業會積極監察，貸款質素沒有因此有惡化迹象。

銀公今年有5大工作重點，包括提升數碼化、客戶保障、把握內地開放機遇、可持續發展以及人才培訓。她指，金融人才渴市並非一朝一夕之事，其中金融科技、環境、社會和管治(ESG)以及網絡安全相關的人才需求最大。儘管目前的出入境限制對輸入人才帶來一定難度，對跨國銀行在全球調配亦有影響，惟相信香港所提供的機遇仍能吸引專才來港發展。

她表示，除吸納外來人才外，銀行業界亦會繼續增加本地人才供應，包括吸納年輕人入行、招募其他行業人員以及協助現時銀行從業員轉型及提升技能，又會對銀行專業資歷架構提供意見，做到「雙管齊下」。