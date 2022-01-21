沙田河畔花園長情業主持貨25年　單位升值近兩倍

沙田河畔花園有長情業主沽貨，兩房單位以約475萬元售出，較25年前的購入價升近兩倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯黃志華表示，中半山珀苑錄得今年首宗成交，屋苑的中層D室，實用面積約1,404方呎，三房套間隔，以約3,800萬元成交，實用呎價約27,066元。原業主於2009年5月以約1,900萬元買入，轉手帳面獲利約1,900萬元，升值1倍。

●中原林美珊透露，跑馬地景光街1-9號景祥大樓高層L室，實用面積約570方呎，三房套間隔，望樓景，以約750萬元獲用家承接，實用呎價約13,158元。原業主於2010年以約387萬元買入，現轉手帳面獲利約363萬元，升值約94%。

●世紀21北山梁淑儀透露，天后耀星華庭低層C室，實用面積約322方呎，兩房間隔，獲區外首置客以約680萬元承接，實用呎價約21,118元。原業主於2002年3月以約169萬元購入上址，現轉手帳面獲利約511萬元，升值3倍。

●美聯吳肇基表示，鰂魚涌君豪峰高層C室，實用面積約293方呎，一房間隔，以月租約1.53萬元獲承租，折合實用呎租約52.2元。業主於2019年7月份以約809.4萬元購入，現享租金回報率約2.3厘。

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九龍區

●利嘉閣鮑允中透露，九龍灣得寶花園G座高層6室，實用面積約282方呎，一房間隔，望內園景，以約466萬元成交，實用面積呎價約16,525元。原業主於2014年4月以約318.8萬元購入，持貨約7年，現轉手帳面獲利約147.2萬元，升值約46%。

●香港置業曾家輝指，荔枝角美孚新邨1期百老匯街23號高層L室，實用面積約536方呎，兩房間隔，向南望內園景，以約1.65萬元獲家庭客承租，實用呎租約30.8元。業主於2018年3月以約600萬元購入，現享回報約3.3厘。

●中原黃家全表示，奧運站本月至今暫錄約60宗租賃成交，與上月同期58宗相若，交投平穩。其中君匯港佔9宗，平均實用呎租40元，包括最新一宗位於6座高層G室，實用面積約473方呎，兩房間隔，以約1.85萬元租出，實用呎租約39元。業主於2012年6月以約610萬元購入，現享約3.6厘租金回報。

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新界區

●中原杜文俊稱，沙田河畔花園本月暫錄約3宗成交，包括D座中層02室，實用面積約269方呎，兩房間隔，議價後以約475萬元易手，實用呎價約17,658元。原業主於1997年以約162萬元購入，持貨25年，帳面獲利約313萬元，升值約1.9倍。

●美聯陳梓彬表示，粉嶺中心F座高層8室，實用面積約368方呎，兩房間隔，以約535萬元成交，實用呎價約14,538元。原業主於約1997年1月以約180萬元購入，帳面獲利約355萬元，升值近2倍。

●利嘉閣羅志雄透露，將軍澳清水灣半島5座低層A室，實用面積約679方呎，三房套間隔，外望山景，以約933.8萬元成交，實用面積呎價約13,753元。原業主於2011年5月以約450萬元購入單位，現轉手帳面獲利約483.8萬元，物業升值約1.1倍。

●世紀21奇豐區域經理趙詠欣指，馬鞍山迎海2座低層G室，實用面積約491方呎，兩房間隔，向東面望園景，以約820萬元獲承接，實用呎價約16,701元。原業主於2017年11月以約715萬購入上址，持貨逾4年，現帳面獲利約105萬元，升值15%。